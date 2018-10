Contributi all’Ue - l’Italia è tra i paesi che danno più di quanto ricevono : (Foto: Fotogramma) Nell’arco degli ultimi 7 anni l’Italia ha versato a Bruxelles Contributi per 113,1 miliardi di euro, ricevendo dall’Ue 75,4 miliardi, con un saldo pari a 37,7 miliardi che fa dello Stivale un paese contributore, il quarto per l’esattezza, dietro alla Germania (104,7 miliardi), al Regno Unito (66,8 miliardi) e alla Francia (57,3 miliardi di euro) secondo un rapporto preparato dal Centro studi ImpresaLavoro. Una cifra importante ...

Pensioni - Di Maio : “In manovra fermiamo l’adeguamento dei requisiti Contributivi all’aspettativa di vita” : Il governo lavora per inserire nella manovra il “congelamento” a 42 anni e 10 mesi degli anni di contributi necessari per andare in pensione, fermando quindi gli adeguamenti all’aspettativa di vita previsti dalle riforme previdenziali degli ultimi anni. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio dopo aver incontrato un gruppo di lavoratori che hanno versato contributi per 41 anni ma non ...

Lavoro in Italia e all’Estero : dove pagare i Contributi. I chiarimenti Inps : Visto che la faccenda degli obblighi di versamento contributi non sempre è chiara per chi svolge attività lavorativa con contratti di collaborazione all’Estero, ci ha pensato l’Inps a fornire chiarimenti per i cittadini Italiani iscritti alla Gestione separata, che lavorano all’Estero e non hanno capito bene dove versare i contributi. Le precisazioni sono state fornite con un’apposita circolare (la numero 102 dello scorso 16 ottobre 2018), in ...

Maltempo Emilia Romagna : via libera ai Contributi per i danni alle imprese nel 2016-2017 : Via libera alle richieste di contributo per i danni alle attività economiche e produttive dell’Emilia-Romagna causati dagli episodi di Maltempo per i quali – tra febbraio 2016 e dicembre 2017 – è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Entro il prossimo 24 novembre, 162 imprese potranno presentare domanda per ottenere gli indennizzi. A disposizione ci sono oltre 4 milioni 100 mila euro per le aziende che, dopo gli ...

Pensioni - l'allarme sulla Quota 100 : "Così rischiano di aumentare i Contributi" : Il centro studio di Confindustria demolisce la manovra: quelle proposte da M5s e Lega sono "misure molto difficili da...

Pensioni : scompaiono le penalità dalla quota 100 ma salgono le soglie dei Contributi : Adesso c’è solo da attendere il varo di quota 100 che presumibilmente avverra' nella legge di Bilancio. Dal prossimo gennaio, dopo naturalmente tutti i passaggi burocratici del provvedimento, a partire dai decreti di attuazione, la quota 100 potrebbe diventare la novita' più importante degli ultimi anni a livello previdenziale. Dopo la nota di aggiornamento del Def, la misura appare molto probabile, anche se adesso si tratta di trovare la ...

Pensioni d’oro - tecnici Camera : “Proposta Lega-M5s non è ricalcolo Contributivo ma taglio in base all’età di uscita” : “La proposta in esame configura una revisione che prende in considerazione solo i coefficienti di trasformazione legati all’età posseduta al momento del pensionamento, a prescindere da un effettivo ricalcolo contributivo“. E’ il giudizio del Servizio studi della Camera sulla proposta di legge di Lega e M5s per il taglio delle cosiddette “Pensioni d’oro“, firmata dai due capigruppo Francesco D’Uva e ...

Sviluppo sostenibile - dall'alta formazione Contributi innovativi : Roma, 25 set., askanews, - Oltre 30 partecipanti arrivati da tutta Italia hanno avuto modo di approfondire i temi dello Sviluppo sostenibile, della scienza e dell'innovazione al servizio dello Sviluppo e di nuovi modelli di business durante la prima edizione della 'Summer School on Sustainable Development' che si è appena conclusa al Santa Chiara ...

Quei 150mila euro di Contributi al film sul leader gay. La Lega : "Se incita alla pedofilia - via i fondi" : "Vigilerò affinché vengano effettuate tutte le opportune verifiche". Il sottosegretario alla Cultura, la leghista Lucia Borgonzoni, non è disposta a scucire un solo euro che possa finanziare un fil che incita alla pedofilia. Per questo, come scrive il Corriere della Sera, è pronta a stralciare il contributo di 150mila euro che il ministero dovrebbe versare a Gli anni amari, il film di Andrea Adriatico che ripercorre la vita di Mario Mieli, ...

Stadio della Roma - si indaga su 400 mila euro di Contributi : 250 mila alla Lega - 150 mila al Pd : Sono in totale 400 mila euro i contributi alla politica su cui la Procura di Roma sta indagando nell'ambito della vicenda del nuovo Stadio della Roma. Soldi che il costruttore Luca Parnasi ha dato anche alla onlus 'Più Voci', vicina alla Lega , ...

Pensioni - Lega : “Uscita a quota 100 con 62 anni di età. Allo studio pace Contributiva per sanare le cifre non pagate” : Il primo intervento di smontaggio della legge Fornero, quota 100 con 62 anni di età e 38 di contributi, passerà anche per la “pace contributiva“. Ad annunciarlo è stata la Lega dopo la riunione di giovedì sera tra il leader Matteo Salvini, i suoi sottosegretari al tesoro Massimo Garavaglia e Massimo Bitonci e quello al lavoro Claudio Durigon. In pratica, chi non ha pagato una parte dei contributi a partire dal 1996 potrà sanare l’omesso ...