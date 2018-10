Conte | ' Paese solido | Italia darà grande risposta a Ue'

Cena tra Conte - Salvini e Di Maio "L'Ue boccia - ma il Paese va avanti" : 'Non un'eventualità ma è pressoché certo'. Il governo si prepara alla bocciatura che - ormai è sicuro - arriverà da Bruxelles, nonostante la lettera che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha inviato alla Commissione europea per spiegare la manovra economica . Così, dopo un vertice prima coi ministri Tria e Toninelli e poi a tre, Giuseppe Conte , Matteo Salvini ...

Gaffe di Conte sui migranti : “Trovate un Paese che ne ha accolti più di noi” e viene smentito : "Vi sfido a trovare un altro Paese in Europa che dal 2013 abbia ricevuto 688mila persone con accoglienza indiscriminata e poi mi dite cosa succede", ha dichiarato Conte ai cronisti della Stampa Estera, che l'hanno subito smentito sostenendo che la Germania, ad esempio, ha accolto molti più migranti dell'Italia.Continua a leggere

Manovra 2019 - Conte : 'Promesse mantenute' - Pd e Fi : Paga il paese : Tria: "Non si vuol far saltare l'Europa, ci sarà scambio di lettere con Ue" - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al termine del Cdm ha tenuto a sottolineare come "l'idea che con questa Manovra ...

Manovra - Conte : serve a Paese e cittadini.E tiene conti in ordine : Roma, 15 ott., askanews, - La Manovra economica, 'come avevo detto fin dall'inizio è il frutto di un lavoro meditato, frutto di tanti incontri, resi noti in modo trasparente': lo ha detto il ...

Manovra : Di Maio - Conte la spiegherà in Ue - Italia Paese forte e sono fiducioso : ... questo non lo dico solo io o il M5S ma la Jp Morgan in un'intervista al Sole24 ore dove viene sottolineato come le misure messe in campo dal governo possano essere da stimolo per l'economia. E sarà ...

Murales premier Conte con lista vuota cose da fare per salvare Paese : Roma, 9 ott., askanews, - Murales dedicato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Roma in piazza della Torretta a firma di TVboy Offical. Il premier viene ritratto con una copia della Gazzetta ...

Ue - Conte : Italia paese fondatore - euro per noi irrinunciabile : Roma, 2 ott., askanews, - 'L'Italia è un paese fondatore dell'Unione europea e dell'Unione Monetaria e ci tengo a ribadirlo: l'euro è la nostra moneta ed è per noi irrinunciabile. Qualsiasi altra ...

Il governo attacca Bruxelles. Salvini accusa : 'Il nostro è un paese sovrano - no alla minacce'. Conte da Mattarella : 'C'è qualche istituzione europea che gioca a fare terrorismo sui mercati' la risposta di Di Maio a Bruxelles. Il premier ribadisce: 'il 2.4% non si tocca' -

La Germania spara sul governo Conte : "L'Italia è un paese sul baratro" : "L'Italia è un paese sul baratro". L'attacco arriva dal cuore economico e finanziario dell'Europa: la Germania. A pochi giorni dal via libera del Consiglio dei ministro al Def, che ha fissato l'asticella del rapporto deficit/pil al 2,4%, Handelsblatt ha lanciato un durissimo attacco al governo gialloverde paventando l'implosione del sistema Italia. In un articolo, in cui traccia uno scenario molto preoccupante, il giornale economico tedesco ...

Manovra - il premier Conte : "Svolta per il rilanciodel Paese - abbiamo ridato credibilità all'Italia" : Il premier su Facebook: "Sono trascorsi solo quattro mesi. abbiamo cinque anni davanti a noi e tanto da fare. Il Cambiamento è appena iniziato". Il numero uno di Confindustria: "Nessun endorsement per la Lega"

Augusto Minzolini a Omnibus : 'Giuseppe Conte è un ectoplasma e l'Italia non è il paese dei balocchi' : ' Giuseppe Conte è un ectoplasma, non è possibile mettere tutto nella manovra, non siamo il paese dei balocchi'. Augusto Minzolini , ospite di Omnibus, su La7 è molto critico nei confronti del premier ...

Premier Conte : Nessun problema con la Francia - da Manovra benefici per Paese : Da New York, dove ha partecipato all'Assemblea generale Onu, arriva la replica del presidente del Consiglio Guiseppe Conte alle parole del presidente francese che ha accusato l'Italia di non rispettare le regole, replicando alle accuse di Macron di non aver rispettato le leggi internazionali sul caso Aquarius.--"Con la Manovra porteremo benefici al Paese". Così il Premier Conte a margine dell'Assemblea generale Onu: il "nostro Paese ha ...