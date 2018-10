Conte | non chiedo a Putin di comprare titoli Italia ma è affare

Conte a Putin : amicizia solida Italia-Russia nonostante difficoltà : Mosca, 24 ott., askanews, - 'amicizia solida che va ben oltre le difficoltà del momento'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrando il presidente Vladimir Putin al Cremlino, ...

Russia-Italia : Conte - amicizia solida nonostante difficoltà : "L'Italia e la Russia godono di eccellenti rapporti tradizionali sia in campo economico, che culturale e commerciale". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, incontrando il presidente russo Vladimir Putin al Cremlino. "Malgrado il Contesto internazionale delicato - ha continuato Conte - siamo sempre riusciti a mantenere alta la qualità dei nostri rapporti". "Confermiamo - ha ...

Desirée Mariottini - Salvini : “No buchi neri in centro”. Raggi : “La Lega non conosce Roma”. Ministro Contestato a S. Lorenzo : “In centro a Roma, non posso esserci buchi neri”. “La Lega Nord forse non conosce Roma. Accompagnerò il Ministro a conoscerla, così possa passare finalmente dalle parole ai fatti“. L’omicidio di Desirée Mariottini, morta in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo, provoca frizioni tra Matteo Salvini e Virginia Raggi, nel giorno del vertice in Prefettura del comitato per la sicurezza con il procuratore capo ...

Milan - non solo Conte nel mirino per il dopo Gattuso : c’è un altro nome che aleggia su Ringhio : Gennaro Gattuso alle prese con una serie di gara che definiranno il proprio futuro al Milan, diversi colleghi aleggiano sulla sua panchina Il Milan sta vivendo un momento molto delicato, con il tecnico Gennaro Gattuso che adesso rischia il posto. Le prossime partite saranno decisive per definire il futuro della panchina, con la società che ha dato altro tempo al tecnico, 4 gare per cambiare rotta altrimenti sarà esonero. A tal proposito ...

Giorgetti : "Alcune regole Ue sono stupide. Alla Germania non Contestano nulla" : 'La nuova commissione che verrà dovrà rivedere gli schemi con cui la vecchia Europa ha affrontato temi come l'economia. La competizione è diventata a livello globale molto serrata. In Europa dovremo ...

L'Europa boccia la manovra italiana. Conte a Bloomberg : "L'impianto non cambia - pronti a spending review se necessario" : L'attesa bocciatura delL'Europa è arrivata. Il percorso italiano devia significativamente dalle regole comunitarie e quindi la bozza di legge di bilancio non può essere accettata. "Chiediamo di sottomettere di nuovo il documento programmatico di bilancio. È la prima volta che lo facciamo. È una mossa senza precedenti", ha detto una fonte comunitaria. Il nuovo documento dovrà essere inviato entro tre settimane a ...