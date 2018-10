Conte invita Putin in Italia | Manca da troppo tempo

Conte a Putin : amicizia.Lo invita a Roma : 14.30 "Malgrado il Contesto internazionale delicato siamo riusciti a confermare l' alta qualità dei nostri rapporti:è stata confermata l'amicizia solida malgrado la difficoltà del momento". Così il premier Conte che,incontrando il presidente Putin a Mosca, ha aggiunto di voler "esplorare tutte le potenzialità della nostra cooperazione bilaterale". Conte,che si è detto"molto dispiaciuto" per l'incidente nel metrò di Roma dove sono rimasti ...

Conte invita Putin in Italia : ANSA, - MOSCA, 24 OTT - "Mi auguro che lei possa venire in Italia al più presto, manca da troppo tempo: non vorrei che il popolo Italiano pensasse che lei non gli presta attenzione". Così il ...

Conte invita Putin in Italia : spero possa venire subito : Mosca, 24 ott., askanews, - Mi auguro 'che lei possa subito venire in Italia: manca da troppo tempo, non vorrei che il popolo Italiano possa pensare che lei non gli presta abbastanza attenzione'. Lo ...