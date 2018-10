Conte in Russia | ' la nostra economia è solida | governo farà la sua parte'

Conte a Mosca - governo ha 'idee chiare' in relazioni con Russia : Mosca, 22 ott., askanews, - 'Nelle nostre relazioni c'è stata una pausa di qualche mese, era inevitabile dopo le elezioni italiane di marzo 2018'. Lo ha detto Guido De Sanctis, ministro consigliere ...

Salvini e Conte volano in Russia - Mosca diventa il crocevia del governo giallo-verde : Mosca diventa il crocevia del governo giallo-verde. La settimana prossima, mercoledì 17, il giorno in cui si apre a Bruxelles il Consiglio europeo, Matteo Salvini volerà nella capitale russa. Il ...

Sebastian Vettel - GP Russia 2018 : “Non sono Contento del ritmo in gara. Il sorpasso di Hamilton? Ho commesso un errore” : Va in archivio il GP di Russia 2018, sedicesimo round del Mondiale di Formula Uno, e la Ferrari e Sebastian Vettel devono incassare una nuova sconfitta. La vittoria di Lewis Hamilton e il distacco in classifica generale salito a 50 punti nella classifica piloti, a cinque corse dalla conclusione del campionato, mettono praticamente in ghiaccio la situazione e il britannico sembra ormai essere vicinissimo al suo quinto titolo. Un Seb che ha ...

Russia e Ucraina si Contendono anche i fedeli : L’Ucraina non può riprendersi il territorio annesso dalla Russia. Ma Kiev potrebbe sottrarre a Putin qualcosa di altrettanto prezioso: il potere sui cristiani ortodossi ucraini. Leggi

Discussi ad Oslo i piani per il Contenimento della Russia da militari USA e 11 Paesi - : I militari americani e di 11 Paesi europei hanno discusso venerdì in una conferenza a Oslo come "contenere la Russia", ha riferito il Pentagono. "Lo scopo della conferenza era quello di favorire un ...

Russia - Putin ammorbidisce la Contestata riforma delle pensioni. Maxi corteo il 9 settembre : “Non vivremo abbastanza per andarci” : La riforma delle pensioni voluta da Vladimir Putin ha fatto scivolare la sua popolarità e trascinato in piazza decine di migliaia di persone. Una reazione insolita da parte dei cittadini russi nei confronti del leader del Cremlino che, vista la tensione, è apparso in diretta tv per annunciare in diretta qualche modifica al provvedimento. Una decisione presa anche in vista delle elezioni del 9 settembre, in cui nel Paese si vota per eleggere 26 ...

Vladimir Putin ha promesso che la Contestata riforma delle pensioni in Russia sarà leggermente ammorbidita : Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato della contestata riforma sulle pensioni, promettendo che sarà cambiata. A maggio il governo russo aveva presentato una proposta per innalzare l’età pensionabile e portarla da 60 da 65 anni per gli uomini e da The post Vladimir Putin ha promesso che la contestata riforma delle pensioni in Russia sarà leggermente ammorbidita appeared first on Il Post.