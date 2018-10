Conte da Putin | “Sanzioni da superare” Firmati 13 accordi commerciali Italia-Russia 

Putin e Conte coesi nel rafforzare la cooperazione Russia-Italia : "rafforzare la cooperazione industriale è un dovere per noi, tenuto conto della naturale complementarietà tra l'economia italiana e russa", ha dichiarato poi Conte annunciando la firma di numerosi ...

Putin riceve Conte : “L’Italia partner economico importante della Russia” : «L’Italia è un nostro partner economico importante. Con Conte ci siamo concentrati sulla cooperazione nel settore commerciale e sugli investimenti». A parlare durante la conferenza stampa con il premier italiano Giuseppe Conte è il presidente russo Vladimir Putin. «Con il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, che è qui in Russia per...

Putin a Conte : Italia espanderà presenza sul mercato russo : Mosca, 24 ott., askanews, - L'Italia è uno dei partner economici più importanti della Federazione Russa ed espanderà ulteriormente la sua presenza nel mercato russo. Lo ha dichiarato il presidente ...

Conte invita Putin in Italia : 'Manca troppo tempo' : ... oltre allo stesso Putin, sono presenti il ministro degli Esteri, Seghiei Lavrov, il consigliere del Cremlino per la politica estera Iuri Ushakov e il ministro dell'Industria e del Commercio russo ...

Conte da Putin per superare le sanzioni - ma Eni sta divorziando da Rosneft : Le sanzioni, che devono essere «un mezzo e non un fine»; la cooperazione economica, il dialogo, l'energia. È il giorno in cui la relazione speciale tra Italia e Russia ha occasione di tradursi in ...

Conte invita Putin in Italia : "Manca da troppo tempo" : Presenti ai colloqui i ministri russi degli Esteri, Sergey Lavrov, e di Industria e Commercio, Denis Manturov, e il consigliere presidenziale per la politica estera Yurij Ushakov. Accompagna il ...

Conte a Putin : amicizia solida Italia-Russia nonostante difficoltà : Mosca, 24 ott., askanews, - 'amicizia solida che va ben oltre le difficoltà del momento'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrando il presidente Vladimir Putin al Cremlino, ...

Conte a Putin : amicizia.Lo invita a Roma : 14.30 "Malgrado il Contesto internazionale delicato siamo riusciti a confermare l' alta qualità dei nostri rapporti:è stata confermata l'amicizia solida malgrado la difficoltà del momento". Così il premier Conte che,incontrando il presidente Putin a Mosca, ha aggiunto di voler "esplorare tutte le potenzialità della nostra cooperazione bilaterale". Conte,che si è detto"molto dispiaciuto" per l'incidente nel metrò di Roma dove sono rimasti ...

Conte invita Putin in Italia : ANSA, - MOSCA, 24 OTT - "Mi auguro che lei possa venire in Italia al più presto, manca da troppo tempo: non vorrei che il popolo Italiano pensasse che lei non gli presta attenzione". Così il ...

Conte invita Putin in Italia : spero possa venire subito : Mosca, 24 ott., askanews, - Mi auguro 'che lei possa subito venire in Italia: manca da troppo tempo, non vorrei che il popolo Italiano possa pensare che lei non gli presta abbastanza attenzione'. Lo ...

Conte a Mosca : "voglio testimoniare al presidente Putin costante disponibilità al dialogo" - : Il primo ministro Giuseppe Conte oggi è in visita ufficiale a Mosca. Il corrispondente di Sputnik Italia Alessandro Naselli segue la visita. La visita di Conte è iniziata in mattinata quando il ...

Sanzioni - Conte a Mosca : a Putin darò disponibilità al dialogo : Mosca, 24 ott., askanews, - 'Voglio testimoniare al presidente Vladimir Putin la mia disponibilità e la costante disponibilità dell'Italia al dialogo'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, ...

Conte - dimostrerò a Putin volontà dialogo : ANSA, - MOSCA, 24 OTT - "La Russia è un partner strategico dell'Italia e mi darete atto che fin da subito ho dimostrato particolare attenzione per questo Paese". Lo ha detto il presidente del ...