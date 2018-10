Conte a Putin | amicizia solida Italia-Russia nonostante difficoltà

Conte a Putin : amicizia.Lo invita a Roma : 14.30 "Malgrado il Contesto internazionale delicato siamo riusciti a confermare l' alta qualità dei nostri rapporti:è stata confermata l'amicizia solida malgrado la difficoltà del momento". Così il premier Conte che,incontrando il presidente Putin a Mosca, ha aggiunto di voler "esplorare tutte le potenzialità della nostra cooperazione bilaterale". Conte,che si è detto"molto dispiaciuto" per l'incidente nel metrò di Roma dove sono rimasti ...

Conte a Mosca : "voglio testimoniare al presidente Putin costante disponibilità al dialogo" - : Il primo ministro Giuseppe Conte oggi è in visita ufficiale a Mosca. Il corrispondente di Sputnik Italia Alessandro Naselli segue la visita. La visita di Conte è iniziata in mattinata quando il ...

Conte da Putin. Pressing della Lega : "Chieda aiuto per i titoli di Stato" : Compreso il viaggio a Washington, la stima confermata da Donald Trump alla Casa Bianca, e quell'endorsement sul made in Italy che il premier si è rivenduto come segno che l'economia ... continua

Conte cita Putin e il maltempo paralizza Roma. Di cosa parlare a cena : Uno scrive le lettere, gli altri avvisano e sorridono alle agenzie di rating (notazione lessicale per amici, ehm, a cena: che cosa è successo, perché parole come "amici" sono diventate intimidatorie e "ti/vi abbraccio" è diventato una minaccia?). E comunque chi non l'avesse ancora fatto legga C

Conte : tornare a G8 - Putin al tavolo per risolvere problemi : Roma, 22 ott., askanews, - 'La Russia è importante player per tutte le crisi internazionali, ed è evidente che dovendo fare politica internazionale, volendo prestare attenzione non solo al proprio orto, bisogna assolutamente auspicare un dialogo con la Russia. L'ho detto subito al G7, e bisogna muoversi per arrivare a un ...

Tutti a Mosca. Moavero invita Putin alla conferenza sulla Libia. In arrivo anche Salvini e Conte : sulla Libia, l'Italia punta su Vladimir Putin. E Mosca se pur non ufficialmente, risponde sì. L'anticipazione dell'HuffPost trova conferma e ufficialità da Mosca. Un obiettivo difficile, ma non impossibile, per il quale la diplomazia italiana è al lavoro. Un lavoro incessante che ha portato oggi a Mosca il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Ed è stato lo stesso titolare della Farnesina a ufficializzare ...

