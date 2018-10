Conte a Mosca | da Putin incassa aperta fiducia su economia italiana

Cosa si sono detti Conte e Putin a Mosca : DALL'ITALIA Conte ha incontrato Putin a Mosca e lo ha invitato in Italia. Il premier ha firmato tredici accordi commerciali con la Russia e ha detto a una delegazione di imprenditori che “le sanzioni sono un mezzo non un fine, devono essere superate. Mosca è un nostro partner strategico”. Siamo

Conte a Mosca da Putin e imprenditori : “Le sanzioni non possono essere un fine” : A poco più di dieci giorni dalla visita ufficiale a Mosca del ministro degli Esteri italiano Enzo Moavero Milanesi, è il premier Giuseppe Conte a varcare la soglia del Cremlino per presentarsi alla corte di Vladimir Putin . Conte è arrivato nella capitale russa nel tardo pomeriggio del 23 ottobre, poco dopo la bocciatura della Commissione europea del Documento programmatico di bilancio presentato il 15 ottobre dal governo italiano. Ed è proprio ...

Conte a Mosca : 'Sanzioni da superare'. Putin : 'Ci fidiamo di Italia ma non parlato di acquisto debito' : LEGGI ANCHE Putin e Conte coesi nel rafforzare la cooperazione Russia- Italia 'Sappiamo che l'economia Italia na ha basi solide, ci fidiamo di quanto sta facendo il governo Italia no e siamo sicuri che ...

Conte a Mosca : "voglio testimoniare al presidente Putin costante disponibilità al dialogo" - : Il primo ministro Giuseppe Conte oggi è in visita ufficiale a Mosca . Il corrispondente di Sputnik Italia Alessandro Naselli segue la visita. La visita di Conte è iniziata in mattinata quando il ...

Conte a Mosca : far squadra per l'Italia : Mosca, 23 ott., askanews, - Far squadra per l'Italia è il messaggio di Giuseppe Conte per gli imprenditori a Mosca. E per lui spunta una sciarpa della Roma, evidente omaggio alla sua accesa fede ...