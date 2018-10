Confermati Rovazzi e Baudo alla conduzione di Sanremo Giovani | Marco Mengoni e Ramazzotti

optimaitalia

(Di mercoledì 24 ottobre 2018)dicome da conferma di Sorrisi e canzoni tv. Le indiscrezioni sono ora diventata una realtà, con la strana coppia al timone della sessione della kermesse canora riservata alle nuove proposte che perdono la finale al Teatro Ariston. L'ingaggio è in fase di definizione ma la loro presenza ormai è certa. L'ideatore di Faccio quello che voglio è quindi pronto ad affiancare lo storico conduttore del Festival dinelle serate che andranno in onda nel mese di dicembre, con messa in onda nel corso della settimana che precede il Natale. 4 gli appuntamenti fissati per la fascia preserale, nella qualeospiteranno i 24 cantanti esordienti che sono stati selezionati tra i 677 aspiranti che hanno presentato domanda di partecipazione. Nelle serate del 20 e 21 dicembre, trasmesse in prima serata, saranno invece di scena le sfide tra ...