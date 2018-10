Conferenza Italia-Africa alla Farnesina

Parma - il club torna agli italiani : decisive le nuove politiche estere cinesi. Ecco alcune dichiarazioni dalla Conferenza di oggi : L’ufficialità è arrivata poco prima di pranzo: Lizhang non è più l’azionista di maggioranza del Parma. Infatti, Nuovo Inizio, la società che comprende i sette fondatori del club emiliano, è rientrato in possesso del 60% del Parma Calcio, mentre l’imprenditore cinese manterrà il 30%. L’operazione è stata portata a termine per via delle politiche estere cinesi che hanno limitato i margini di movimento di capitali ...

Italia 5 stelle - sul maxischermo la Conferenza stampa da palazzo Chigi : applausi per Di Maio e Conte : Gli organizzatori di Italia 5 stelle al Circo massimo a Roma hanno deciso di trasmettere sul maxischermo la conferenza stampa con il presidente del Consiglio Conte e i due vicepremier Salvini e Di Maio, fatta al termine del cdm. Il pubblico ha accolto con un’applauso le parole di Di Maio sulla ritrovata intesa con la Lega e sulla cancellazione del condono e dello scudo penale dal decreto fiscale L'articolo Italia 5 stelle, sul maxischermo ...

Conferenza sulla Libia - l'Italia punta sui pesi massimi : Gli inviti internazionali sono partiti. E l'Italia punta in alto. Nella qualità, leggi livello di responsabilità, piuttosto che sulla quantità delle presenze alla Conferenza sulla Libia in programma a Palermo il 12 e 13 novembre prossimi. E i primi riscontri confortano le speranze della nostra diplomazia. Di certo a Palermo sarà presente Angela Merkel. Il sì della cancelliera tedesca, riferiscono fonti di ...

Libia - Parigi : sì a Conferenza in Italia : 00.42 "La Francia dà il suo sostegno alla conferenza internazionale che l'Italia organizzerà sulla Libia il 12 e 13 novembre prossimi a Palermo". Lo ha fatto sapere il Quai d'Orsay all'indomani dell'incontro a Roma fra il ministro dell'Europa e degli Affari Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, e il suo collega Italiano, Enzo Moavero Milanesi.

Polonia-Italia - Mancini in Conferenza stampa : le indicazioni di formazione : L’Italia si prepara per l’importante partite di Nations League, di fronte la Polonia in un match da non fallire. Ecco le indicazioni di Roberto Mancini in conferenza stampa: “l nostro obiettivo è la qualificazione agli Europei, lavoriamo per formare un gruppo forte. La Polonia rimane un’ottima squadra, con giocatori di talento. Non sarà una partita semplice però ce la possiamo giocare. La Polonia contro di noi ha ...

Nations League - Polonia-Italia : la Conferenza di Roberto Mancini LIVE : LIVE 17:41 13 ott DOMANDA PER Mancini: Sulla formazione che scenderà in campo Non vinciamo da cinque mesi? Per costruire una Nazionale serve tempo, non bastano cinque partite. Così come per vincere ...

Trapani Calcio - domani rifinitura e Conferenza stampa del mister Italiano - Magazine Pragma : Seduta di allenamento per il Trapani Calcio , in vista della trasferta di sabato contro il Monopoli di Scienza. Gara valevole per la quinta giornata del campionato di serie C girone C. Da valutare le condizioni di Canino e Scrugli, ancora in dubbio per la trasferta pugliese. domani rifinitura e ...

Fermo prima città italiana "Deaf friendly" : il progetto presentato nell'ambito della Conferenza nazionale "Oltre il muro del suono" : Secondo Minardi, infatti, Fermo, attuando questo progetto, potrebbe diventare una meta turistica particolarmente attraente per milioni di persone sorde provenienti da tutto il mondo. Sulla stessa ...

Italia-Usa - Trento e Bolzano ospitano 34ma Conferenza Young Leaders : Roma, 26 set., askanews, - I leader del futuro si incontrano in Trentino Alto Adige con un programma di alto livello che ha espresso negli ultimi decenni capi di governo e top manager di caratura ...

Primo trapianto di faccia in Italia : emerse complicazioni - annullata Conferenza stampa : annullata la conferenza stampa convocata all’azienda ospedaliera Sant’Andrea di Roma sul Primo trapianto di faccia in Italia: sembra che ci siano state complicazioni nell’attecchimento del lembo trapiantato: la paziente non è il pericolo di vita. Il Sant’Andrea divulgherà a breve un bollettino. L'articolo Primo trapianto di faccia in Italia: emerse complicazioni, annullata conferenza stampa sembra essere il Primo su Meteo ...

Miss Italia 2018 - Conferenza stampa in diretta : Questa mattina, a Milano, La 7 e Patrizia Mirigliani presentano alla stampa la 69esima edizione di Miss Italia, la cui finale andrà in onda lunedì 17 settembre sul settimo canale. Alla conduzione ci saranno Francesco Facchinetti e Diletta Leotta, che oggi presenteranno la serata in conferenza. Miss Italia 2018, la giuria. Filippo Magnini sostituirà Andrea Iannone prosegui la letturaMiss ...

Ne La vita promessa su Rai1 con Luisa Ranieri e Francesco Arca il debito degli italiani migranti : cast in Conferenza stampa (foto) : Un romanzo popolare dal titolo biblico, che si presta alla rappresentazione di molti cliché nonostante la protagonista Luisa Ranieri assicuri che non sarà così, La vita promessa su Rai1 si presenta come un feuilleton in costume che copre dieci anni di storia per raccontare l'Italia dei migranti degli anni Venti attraverso la storia di una famiglia siciliana come tante, costretta dagli eventi a lasciare la sua terra e a inseguire la promessa di ...

Mondiali Basket – Fissata per il 10 settembre la Conferenza stampa di Italia-Polonia : FIBA World Cup 2019 European Qualifiers, il 10 settembre la conferenza di presentazione di Italia-Polonia (ore 13): a Bologna riprende la corsa degli Azzurri verso il Mondiale cinese Lunedì 10 settembre, nella Piazza coperta della Sala Borsa di Piazza Nettuno, 3 a Bologna (ore 13:00), il presidente FIP Giovanni Petrucci e il CT della Nazionale maschile Meo Sacchetti incontreranno i media nella conferenza di presentazione di Italia-Polonia, ...

Libia - governo : Conferenza di pace in Italia a Novembre : L’ipotesi di superamento del 3% del rapporto deficit-pil continua a tenere banco nel governo in vista della prossima manovra finanziaria: "Vedremo di rispettare tutte le regole, tutti i vincoli e tutti gli impegni presi: si può far crescere questo Paese e far star meglio gli Italiani senza irritare coloro che ci osservano dall'alto. Vedremo di essere bravi e convincenti" ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ai ...