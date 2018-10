Concerti dei Def Leppard in Italia nel 2019 con Whitesnake | info e prezzi dei biglietti

Swedish House Mafia in tour nel 2019 : la prima data in attesa dei Concerti in Italia : Swedish House Mafia in tour nel 2019, probabilmente in tutto il mondo. La notizia che ha raggiunto il web nelle scorse ore riguarda il primo concerto del trio svedese in programma per il prossimo anno. La data è quella di sabato 4 maggio 2019, l'evento si terrà alla Tele2 Arena di Stoccolma. Il concerto potrebbe anticipare nuove date degli Swedish House Mafia in tour nel 2019. Al momento, non sembra essere l'unico degli eventi in programma ...

Confermato lo Sweetener Tour di Ariana Grande - l’annuncio della popstar : “Presto le date dei Concerti” : Lo Sweetener Tour di Ariana Grande ci sarà: la popstar non ha rinunciato all'idea di presentare dal vivo i brani del suo ultimo album in studio e ha annunciato che la Tournée a supporto del disco è nei suoi programmi. La promozione di Sweetener, rilasciato a fine agosto, ha subito un'inevitabile battuta d'arresto dopo il lutto per la morte di Mac Miller, l'ex compagno della posptar. Un dolore che si è aggiunto alla sindrome post-traumatica da ...

Biglietti in prevendita per i Concerti dei Modena City Ramblers - arriva Riaccolti – Punk’n’folk acoustic club tour : I concerti dei Modena City Ramblers nei club arrivano dopo l'uscita del disco Mani come rami, ai piedi radici, che ha raggiunto il mercato il 10 marzo del 2017. Dopo i concerti all'aperto, il gruppo è quindi ora pronto a tornare sul palco dei club per una nuova serie di concerti con i quali torneranno a supportare la musica della loro ultima prova di studio portando il sound che da sempre li ha caratterizzati. I brani saranno quelli dei primi ...

Nuova Stagione dei Concerti del Conservatorio Tartini : Al via la Nuova Stagione dei Concerti del Conservatorio Tartini, in programma dal 17 ottobre al 16 gennaio 2019 con 14 imperdibili serate, chiamate a scandire il cartellone Autunno - Inverno 2018 - ...

Prezzi dei biglietti in prevendita per i Concerti di Michele Zarrillo da Roma a Milano : I concerti di Michele Zarrillo per Vivere e Rinascere sono finalmente ufficiali. Dopo il tour che l'ha tenuto impegnato nei mesi appena trascorsi, l'artista Romano è pronto a tornare sul palco con la musica del disco che ha rilasciato nel febbraio del 2017 a seguito della sua partecipazione al Festival di Sanremo con Mani nelle mani. Queste le parole con le quali ha voluto spiegare la scelta di prendersi dei tempi maggiormente dilatati e ...

Concerti dei Greta Van Fleet in Italia nel 2019 a Milano : info e biglietti in prevendita : Sono ufficiali i Concerti dei Greta Van Fleet in Italia nel 2019. I fan della band dei fratelli Kiszka è quindi pronta a toccare il nostro paese per una tappa del tour mondiale organizzato per il March of the Peaceful Army. Il live è previsto all'Alcatraz di Milano per il 24 febbraio prossimo. I tagliandi di ingresso sono disponibili su TicketOne a partire dalle 10 del 19 ottobre, nel giorno dell'uscita del disco d'esordio Anthem of the ...

Equilibrium Christmas Tour di Giovanni Allevi parte a dicembre : tutte le date dei Concerti : Dopo l’uscita del suo libro “L’Equilibrio della Lucertola”, torna il Tour di Giovanni Allevi a partire da dicembre fino al mese di gennaio, in cui l’artista sarà alla guida dell’Orchestra Sinfonica Italiana. Giovanni Allevi è sicuramente uno dei compositori contemporanei più apprezzati nel panorama musicale, e dopo vari eventi per l’ultimo album “Equilibrium” e per il suo libro pubblicato lo scorso aprile, ha annunciato da poche ore sui suoi ...

Concerti dei Subsonica nel 2019 - annunciate due nuove date : info biglietti in prevendita : I Concerti dei Subsonica nel 2019 si arricchiscono di due nuove date. Il gruppo di Samuel e Boosta ha presentato il disco del ritorno in musica della band a Castel Del Monte, approfittando dell'occasione per annunciare che le date di Torino e Milano con biglietti che saranno presto in vendita per i Concerti del 15 e 19 febbraio prossimi. I biglietti saranno disponibili con la modalità di consegna tramite corriere espresso oppure con ritiro ...

Gli U2 in arrivo in Italia : le anticipazioni sulla scaletta dei Concerti di Milano : L'11, 12, 15 e 16 ottobre saliranno sul palco del Forum The post Gli U2 in arrivo in Italia: le anticipazioni sulla scaletta dei concerti di Milano appeared first on News Mtv Italia.

Ultimo in tour anche nel 2019 : ecco le date dei Concerti nei palazzetti : Segnati quella più vicino a te The post Ultimo in tour anche nel 2019: ecco le date dei concerti nei palazzetti appeared first on News Mtv Italia.

Concerti di Antonello Venditti nel 2019 - biglietti in prevendita per le nuove date di Sotto il segno dei pesci : Dopo lo show all'Arena di Verona, sono ufficiali i nuovi Concerti di Antonello Venditti nel 2019 per Sotto il segno dei pesci. Dopo le due date al Palalottomatica di Roma, l'artista ha ora reso noti i nuovi appuntamenti con il tour che continuerà nei primi mesi del prossimo anno. I biglietti per assistere ai Concerti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati a partire dalle ore 16 del 2 ottobre. Sarà possibile acquistare ...

I Thegiornalisti saranno in tour anche nel 2019 : ecco le date dei Concerti : Il Love tour continua... The post I Thegiornalisti saranno in tour anche nel 2019: ecco le date dei concerti appeared first on News Mtv Italia.

Biglietti in prevendita per il tour dei Maneskin : nuovi Concerti a marzo 2019 : Il tour dei Maneskin continua anche nel 2019. Dopo i sold out registrati con le date in programma per il 2018, la band di X Factor annuncia una lista di nuovi appuntamenti dal vivo che si terranno nel mese di marzo, dall' 8 al 30. Il tour dei Maneskin, nel 2019 partirà da Bologna per proseguire verso Firenze e Fontaneto d’Agogna (No), Venaria Reale (To) e Padova. Il 24 marzo i Maneskin si esibiranno a Milano per un'unica serata al Fabrique. ...

Wired Next Fest di Firenze - le foto dei Concerti scattate col Huawei P20 Pro : Le foto dei concerti della prima sera del Wired Next Fest 2018Le foto dei concerti della prima sera del Wired Next Fest 2018Le foto dei concerti della prima sera del Wired Next Fest 2018Le foto dei concerti della prima sera del Wired Next Fest 2018Le foto dei concerti della prima sera del Wired Next Fest 2018Le foto dei concerti della prima sera del Wired Next Fest 2018Le foto dei concerti della prima sera del Wired Next Fest 2018Le foto dei ...