Con te o senza di te vince Cuori al buio

Foehn - caldo senza precedenti sulle Alpi : la Svizzera batte addirittura il suo record storico nazionale Con +30 - 5°C a Locarno! : Con i +30,5°C registrati oggi a Locarno, la Svizzera batte il suo record nazionale di caldo per il mese di Ottobre che era di +29,6°C registrati a Basilea nel lontano Ottobre 1985. Oggi, tra l’altro, siamo al 24 Ottobre, quindi a fine mese: un particolare non indifferente. Sono ore di caldo storico in tutta la Regione Alpina occidentale per il forte vento di Foehn che alimenta numerosi incendi, anche in Svizzera. L'articolo Foehn, caldo ...

Putin a Conte : Italia espanderà presenza sul mercato russo : Mosca, 24 ott., askanews, - L'Italia è uno dei partner economici più importanti della Federazione Russa ed espanderà ulteriormente la sua presenza nel mercato russo. Lo ha dichiarato il presidente ...

Sanità : Pd - Con pensionamenti a quota 100 molti veneti senza medico di base : Venezia, 24 ott. (AdnKronos) - “In Veneto abbiamo già una situazione emergenziale per quanto riguarda personale medico e pensionamenti, che si aggraverà nei prossimi anni. Con ‘quota 100’ sarebbe un vero e proprio disastro, ben peggio della riforma Fornero”. È quanto dichiarano in una nota congiunta

Manovra : Camusso - senza Confronto via a mobilitazione : "Se il Governo non apre il confronto, penso che dobbiamo essere molto netti e dare una risposta di mobilitazione e di iniziative". A dirlo Susanna Camusso, segretaria generale della Cgil, ospite a ...

La Scelta : Nove indaga sui preti e l'amore - negato e Controverso (ma senza morbosità) : Predicare l'amore ma doverlo evitare, soffocando i sentimenti che possono unirli a una sola delle pecorelle del loro gregge: I preti e l'amore (quello cortese) sono un ossimoro nella Chiesa Cattolica, che impone ai suoi servitori l'amore esclusivo per Dio e, con esso, la castità. Un'imposizione contro-natura, che ha le sue radici in ragioni puramente patrimoniali e dinastiche. Ma questa è un'altra storia. Quello che invece vuole raccontare ...

Ue boccia la manovra dell'Italia : può aprirsi una crisi senza precedenti Con Bruxelles : L'Italia aveva annunciato che la lettera della Commissione Europea non avrebbe cambiato le carte in tavola. L'idea di innalzare il deficit per finanziare la cosiddetta manovra del popolo non poteva in alcun modo essere messa in discussione. Una posizione netta, ribadita in più circostanze da Conte, Di Maio e Salvini, che però non ha scalfito la posizione dell'Unione Europea, che non ha variato il proprio punto di vista: l'esposizione italiana ...

Conte - senza senso rivedere la manovra : ROMA, 23 OTT - La "manovra non è stata improvvisata. Dire oggi che la rivediamo non avrebbe senso". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Mosca. "Il parere critico della Commissione era nell'aria - ...

Dl Sicurezza - senatori “ortodossi” M5s inContrano emissari di Di Maio : “Senza modifiche il decreto non lo votiamo” : Dura due ore l’incontro tra i senatori “ortodossi” del M5S De Falco, Nugnes e Morra e gli emissari di Luigi Di Maio, Cristina Belotti, portavoce del vicepresidente del Consiglio e leader pentastellato, accompagnato da Dario De Falco, capo segretaria di Palazzo Chigi e braccio destro dello stesso Di Maio. Oggetto dell’incontro gli emendamenti 5 stelle al decreto Sicurezza firmato dal leader della Lega, Matteo Salvini. ...

Ostia - scacco al clan Triassi Con 42 arresti. Il procuratore aggiunto Prestipino (Dda) : “Presenza Stato deve essere costante” : Vecchi affiliati agli agrigentini Triassi, nuovi “soci” di Spada e Fasciani, prossimi padroni di Ostia. Salvatore Sibio, anziano boss della “Marranella”, i colonnelli Alessandro Pignataro e Fabio Di Francesco e il braccio armato Marco Esposito, detto “Barboncino”, sono fra i 42 arrestati nell’operazione Maverick dai Carabinieri. Un clan vecchio e nuovo allo stesso tempo, il risultato delle riorganizzazione criminale “in continua evoluzione” che ...

Champions League – Verso Barcellona-Inter - Spalletti Con i piedi per terra : “forti anche senza Messi” : Le sensazioni di Spalletti alla vigilia della sfida di Champions League tra Inter e Barcellona “Con Messi penso sarebbe stato un Barcellona ancora più forte ma resta comunque una grandissima squadra, ha comunque altre soluzioni. Dobbiamo essere una squadra non succube dell’avversario ma che credere di avere delle possibilità“. L’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, parla così della sfida di domani al Camp ...

Microplastiche nell’intestino : ecco il primo studio al mondo che ne svela la presenza nel corpo umano - ma Con quali implicazioni per la salute? : Le Microplastiche sono piccole particelle di plastica inferiori a 5 mm e sono utilizzate in vari prodotti per scopi specifici. Vengono create involontariamente dalla scomposizione di pezzi di plastica più grandi attraverso l’erosione, la degradazione e l’usura. Le Microplastiche possono influenzare la salute umana attraverso il tratto gastrointestinale, dove potrebbero influire sulla tolleranza e sulla reazione immunitaria dell’intestino ...

Riad - al via il forum eConomico senza il principe ereditario : Lubna Olayan , la più famosa donna d'affari del regno, una delle donne più ricche del mondo dal palco ha detto: 'Come cittadina saudita voglio dire che i terribili atti di cui si parla in questi ...

Permessi di soggiorno Con matrimoni 'combinati' - arresti e perquisizioni a Cosenza : matrimoni combinati per ottenere Permessi di soggiorno in tempi brevi aggirando la legge: a Cosenza scattano le manette per un gruppo di cittadini italiani ed extracomunitari che lucrava sulla fornitura di documenti, rigorosamente falsi, ai migranti interessati a rimanere sul territorio italiano. Gli inquirenti, grazie alle investigazioni condotte dagli uomini del Ros dei Carabinieri, sono riusciti a sgominare una vera e propria banda di ...