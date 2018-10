Compri Audi e-tron e hai un "pieno"di energia per 14.000 km : ..., mentre entro il 2030 sarà disponibile almeno una versione elettrificata per ciascuno dei circa 300 modelli che compongono l'intera gamma ed entro entro il 2022 16 stabilimenti nel mondo saranno ...

"Quelli che davano a me del caudillo che dicono adesso di chi vuole distruggere l'Europa e Comprimere la libertà di stampa?" : "Per mesi hanno insultato, deriso, calunniato molti di noi. Ci hanno rovesciato addosso quintali di fango. E tutti in silenzio a guardare l'aggressione. Qualcuno addirittura ci diceva: "Ma dai, fateci un accordo". Non vedete che alla fine sono dei bravi ragazzi? Poi Di Maio e i Cinque Stelle hanno tirato giù la maschera e adesso fanno il tifo per la chiusura dei giornali: un ministro del Lavoro che si compiace dei licenziamenti, un ...