Commercio online | 92% degli operatori è stato interessato da frodi

Il Commercio online vale più di 27 miliardi - ma l'Italia è ancora in ritardo : Cresce l'ecommerce italiano diretto ai consumatori finali, tanto da spiegare quasi interamente l'aumento complessivo dei consumi. Gli acquisti via internet valgono oltre 27 miliardi , un incremento del ...

Commercio : a luglio volano vendite online - +13 - 6% anno : Mentre il Commercio tradizionale arranca cresce in modo sostenuto quello elettronico. Per le vendite on line - si legge nel comunicato Istat - a luglio 2018 si registra un +13,6% su luglio 2017 mentre ...