Come mantenere la pelle giovane

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) L’elisir di lunga vita non esiste, non esiste una magia ma l’impegno quotidiano per non invecchiare male. Se volete quindi che il tempo non scorra troppo in fretta e che sulla vostra faccia non si legga un’età maggiore di quella che avete, ecco qualche consiglio sula. In verità parleremo non solo di quella del viso ma anche del resto del corpo che invecchia assieme al viso e che può fare dei brutti effetti. Sulle braccia, vicino alle articolazioni e in tanti punti critici in cui si vede maggiormente che laperde elasticità con l’avanzare dell’età. (altro…)laIdee Green.