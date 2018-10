Coldiretti | un italiano su 2 è convinto di essere in credito rispetto all’Unione Europea

Alimenti - Coldiretti : record nel 2018 per il cibo italiano nel mondo : record storico per il Made in Italy agroalimentare nel mondo con le esportazioni che fanno registrare un incremento del 3,4 % nei primi otto mesi del 2018 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: è quanto emerso da un’analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia che in alcuni settori come il vino gli acquisti all’estero hanno addirittura superato quelli in Italia. Si tratta di un ottimo risultato dopo il valore di 41,03 miliardi del ...

Coldiretti : più di un italiano su 3 si affida al food delivery : Nel 2018 più di un italiano su tre (37%) ha ordinato cibo dal telefono o dal pc tramite una piattaforma web con un aumento boom del 47% rispetto all’anno precedente, simbolo di un trend che è entrato prepotentemente negli stili alimentari quotidiani. E’ quanto emerge dal primo studio Coldiretti/Censis sul food delivery presentato al Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti a Villa d’Este a ...

Coldiretti : l’importazione a dazio zero dal Vietnam affossa il riso italiano : Con il via libera all’accordo l’Unione Europea autorizza l’importazione a dazio zero dal Vietnam di 20mila tonnellate di riso semigreggio, 30mila tonnellate di lavorato e 30mila tonnellate di riso aromatico in una situazione di grave difficoltà per la produzione nazionale. E’ quanto denuncia la Coldiretti in riferimento al testo dell’accordo UE-Vietnam adottato dalla Commissione europea nel sottolineare l’ultimo risultato negativo della nuova ...

Coldiretti - cala raccolta olio italiano : 11.55 Crolla del 38% quest'anno la produzione di olio di oliva made in Italy che cala ad appena 265 milioni di chili, vicino ai minimi storici.Lo afferma Coldiretti nel commentare le previsioni divulgate dall'Ismea per l'Italia alla Giornata nazionale dell'extravergine italiano al Villaggio contadino al Circo Massimo a Roma,che ha dato inizio alla spremitura delle olive in Italia. A pesare sono stati il gelo invernale di Burian e i venti ...

Domani arriva l’olio nuovo : giornata dell’extravergine italiano al Villaggio contadino Coldiretti : Inizia la raccolta delle olive in Italia con migliaia di agricoltori che lasciano le campagne per difendere nella Capitale il prodotto più rappresentativo della dieta mediterranea nella giornata nazionale dell’extravergine italiano, Domani Sabato 6 ottobre 2018, dalle 8,00 al Villaggio della Coldiretti al Circo Massimo a Roma #STOCOICONTADINI con la presenza tra gli altri del Vicepremier Luigi Di Maio alle ore 10, della presidente di Fratelli ...

Coldiretti : a un anno da firma Ceta -3% vino italiano in Canada : Roma, 20 set., askanews, - Calano del 3% le bottiglie di vino Made in Italy esportate in Canada nel primo semestre del 2018 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E' quanto emerge da una ...

Scuola - Coldiretti : mense bocciate da un italiano su 4 : Più di un italiano su quattro (26%) ritiene scarsa la qualità del cibo offerto nelle mense della Scuola. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione dell’inizio dell’anno scolastico. Non è un caso che una netta maggioranza del 71% – sottolinea la Coldiretti – ritiene che le mense dovrebbero offrire i cibi più sani per educare le nuove generazioni dal punto di vista alimentare mentre solo il 12 per cento ritiene ...

Coldiretti : record storico spumante italiano all'estero : Roma, 29 ago., askanews, - Le vendite dello spumante italiano all'estero fanno segnare un record storico nel 2018, con un aumento del 14% in valore rispetto all'anno precedente. E' quanto emerge da ...