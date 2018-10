Coldiretti | per un cittadino su due l' Italia è in credito con l' Ue

Coldiretti : boom per l'export del made in Italy : Record storico per il made in Italy agroalimentare nel mondo con le esportazioni dei prodotti tricolore che salgono sopra i 28 miliardi di euro, toccando +3,4% nei primi 8 mesi del 2018. Questo quanto emerge dall'analisi di Coldiretti secondo cui quasi i ...

Maltempo - Coldiretti : “Dispersi 20 bovini nell’Ennese” : Circa 20 bovini sono dispersi a causa del Maltempo che la notte scorsa ha imperversato in provincia di Enna e, in particolare, a Piazza Armerina. Gli animali pascolavano allo stato brado in contrada Candilia. La scomparsa delle vacche è segnalata dalla Coldiretti di Enna che lancia ancora una volta l’allarme sulla “pessima situazione delle arterie stradali interne che costringe gli agricoltori a veri e propri tour de force per ...

Coldiretti : esportazioni record per il Made in Italy agroalimentare nel 2018 : La qualità indiscussa e varietà della tradizione enogastronomia nel nostro paese è senza dubbio una delle caratteristiche maggiormente apprezzate dell’Italia nel mondo. Non è un caso se l’esportazione di prodotti agroalimentari nel resto del mondo rappresenta una enorme risorsa per l’economia e l’occupazione italiana. A dimostrazione dell’ottimo stato di salute di cui gode l’export agroalimentare italiano, i ...

Maltempo - Coldiretti : “Con il crollo delle temperature è sos colture” : Il brusco arrivo del Maltempo con un forte abbassamento delle temperature trova le coltivazioni impreparate a difendersi dopo un inizio autunno bollente in cui non sono cadute le foglie dalle piante che per il caldo non sono entrate nella fase di riposo vegetativo caratteristico della stagione. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’improvviso arrivo del freddo e del Maltempo con l’allerta della protezione civile in ...

Coldiretti - Aceto : 'Siamo impegnati a gestire il post alluvione con interventi sul territorio e per le aziende agricole' : ... alimentare e ambientale in una prospettiva di sviluppo sostenibile dell'economia e dell'occupazione, Non è più procrastinabile quindi un programma di messa in sicurezza del territorio attraverso la ...

Alimenti - Coldiretti : record nel 2018 per il cibo italiano nel mondo : record storico per il Made in Italy agroalimentare nel mondo con le esportazioni che fanno registrare un incremento del 3,4 % nei primi otto mesi del 2018 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: è quanto emerso da un’analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia che in alcuni settori come il vino gli acquisti all’estero hanno addirittura superato quelli in Italia. Si tratta di un ottimo risultato dopo il valore di 41,03 miliardi del ...

Al forum Coldiretti c'è anche Elisa Isoardi : 'Non siamo qui per parlare di me e Salvini' : A margine del forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, la conduttrice tv e compagna di Matteo Salvini, Elisa Isoardi, ha risposto così ai cronisti che le chiedevano del loro ...

Agroalimentare : Coldiretti - petizione europea per chiarezza nelle etichette : "In un momento difficile per l'economia dobbiamo portare sul mercato il valore aggiunto della trasparenza con l'obbligo di indicare in etichetta l'origine di tutti gli alimenti", ha affermato il ...

Coldiretti : per 2 italiani su 3 le politiche dell’Unione Europea sul cibo danneggiano il Made in Italy : Due italiani su tre (63 per cento) ritengono che le politiche dell’Unione Europea sul cibo danneggino il Made in Italy a tavola, mentre solo il 10% crede che l’agroalimentare tricolore stia beneficiando delle scelte comunitarie. E’ quanto emerge dal rapporto Coldiretti/Ixè su “Gli italiani e l’Europa nel 2018” presentato al Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti a Villa d’Este a Cernobbio, dal ...

Coldiretti : per quasi 6 italiani su 10 l’Unione Europea tratta l’Italia peggio degli altri Paesi : Per quasi sei italiani su dieci (58%) l’Unione Europea tratta l’Italia peggio degli altri Paesi mentre solo una sparuta minoranza del 7% ritiene che l’Ue abbia un occhio di riguardo per lo Stivale. E’ quanto emerge dal rapporto Coldiretti/Ixè su “Gli italiani e l’Europa nel 2018” presentato al Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti a Villa d’Este a Cernobbio dal quale si evidenzia un ...

Salvini al forum Coldiretti : al lavoro per una legge sul cibo : Cernobbio, CO,, 20 ott., askanews, - 'Sono ben felice di essere qua sul lago di Como dagli amici della Coldiretti a difendere l'Italia, l'italianità, la salute, il lavoro'. Così Matteo Salvini, al suo ...

Maltempo Sicilia - Coldiretti : parte la conta dei danni - calamità per l’agricoltura : Con il ritorno del bel tempo è partita la conta dei danni dell’alluvione che ha colpito la Sicilia, con perdite per milioni di euro alle coltivazioni e alle infrastrutture nelle campagne, dove ora è necessario avviare le procedure per la dichiarazione dello stato di calamità. E’ quanto emerge da un primo monitoraggio effettuato dalla Coldiretti sull’ondata di Maltempo che ha colpito il territorio Siciliano, con chilometri di agrumi e ortaggi ...

Agricoltura : Coldiretti - da cimice asiatica danni a frutticoltura veneta per 90 mln (2) : (AdnKronos) - Il nome scientifico è Halyomorpha halys, o cimice marmorata originario dall`Asia orientale, in particolare da Taiwan, Cina, Giappone è una varietà estremamente polifaga che si nutre di un`ampia gamma di specie coltivate e spontanee. E’ solo l’ultimo dei parassiti alieni che con i cambi

Agricoltura : Coldiretti - da cimice asiatica danni a frutticoltura veneta per 90 mln : Venezia, 17 ott. (AdnKronos) - Il dossier di Coldiretti Veneto sui danni provocati dalla cimice asiatica non è ancora chiuso. Le temperature calde che caratterizzano questo inizio di autunno non permettono ai tecnici agronomici di considerare sotto controllo la presenza di questo insetto alieno tra