Coldiretti | con sanzioni Russia agroalimentare perde 1 mld export

Coldiretti : un italiano su 2 è convinto di essere in credito rispetto all’Unione Europea : Un italiano su due (46%) è convinto di essere in credito rispetto all’Unione Europea, con una percentuale ben superiore a chi ritiene di essere in debito (19%) e a chi considera che il rapporto tra dato e ricevuto sia in pari (26%). E’ quanto emerge da un’analisi Coldiretti/Ixe’ sull’atteggiamento degli italiani verso l’Europa dopo la bocciatura della manovra economica del Governo da parte della Commissione Ue. Per quasi sei italiani su dieci ...

Terremoto Centro Italia - Coldiretti : nelle campagne conto da oltre 500 milioni : Il Terremoto è costato agli agricoltori e agli allevatori delle zone colpite oltre 500 milioni di euro in due anni, solo a causa del crollo delle produzioni e delle vendite senza contare i danni strutturali a stalle, case e fabbricati rurali. E’ quanto emerge dal bilancio della Coldiretti diffusa in occasione della visita del ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio nelle zone terremotate delle Marche a due anni dai terremoti del ...

Maltempo - Coldiretti Lazio : con la grandinata record gravi danni all’agricoltura : “Il violento temporale di ieri sera ha causato gravi danni all’agricoltura in tutto il Lazio e soprattutto nell’area metropolitana di Roma“: lo rende noto Coldiretti Lazio. “Migliaia di imprese si sono ritrovate con ortaggi sommersi, alberi abbattuti e serre danneggiate. Colpito in particolare il settore olivicolo, all’inizio di una campagna olearia che gia’ si preannunciava con un calo record di ...

Maltempo - Coldiretti : “Con il crollo delle temperature è sos colture” : Il brusco arrivo del Maltempo con un forte abbassamento delle temperature trova le coltivazioni impreparate a difendersi dopo un inizio autunno bollente in cui non sono cadute le foglie dalle piante che per il caldo non sono entrate nella fase di riposo vegetativo caratteristico della stagione. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’improvviso arrivo del freddo e del Maltempo con l’allerta della protezione civile in ...

Coldiretti - Aceto : 'Siamo impegnati a gestire il post alluvione con interventi sul territorio e per le aziende agricole' : ... alimentare e ambientale in una prospettiva di sviluppo sostenibile dell'economia e dell'occupazione, Non è più procrastinabile quindi un programma di messa in sicurezza del territorio attraverso la ...

Dalla Coldiretti ai consigli sulla Rai la Isoardi diventa "ministra ombra" : Milano Su Rai e prodotti tipici italiani Elisa Isoardi può fornire consigli utili al compagno vicepremier. Salvini presenzia ai villaggi Coldiretti e appoggia le rimostranze degli agricoltori contro le fragole dell'Egitto, il riso birmano e le banane dell'Ecuador, la Isoardi fa altrettanto come presentatrice degli eventi della stessa associazione. A Cernobbio la coppia si è incrociata al Forum della Coldiretti appunto, lui come ministro ...

Maltempo Sicilia - Coldiretti : parte la conta dei danni - calamità per l’agricoltura : Con il ritorno del bel tempo è partita la conta dei danni dell’alluvione che ha colpito la Sicilia, con perdite per milioni di euro alle coltivazioni e alle infrastrutture nelle campagne, dove ora è necessario avviare le procedure per la dichiarazione dello stato di calamità. E’ quanto emerge da un primo monitoraggio effettuato dalla Coldiretti sull’ondata di Maltempo che ha colpito il territorio Siciliano, con chilometri di agrumi e ortaggi ...

Manovra - Coldiretti : “Bene la conferma del bonus verde al 36%” : Bene la conferma del bonus verde nella Manovra di bilancio proposta dal Governo per favorire con le detrazioni fiscali la diffusione di parchi e giardini in città capaci di catturare le polveri e di ridurre il livello di inquinamento. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione alle misure di economia e finanza appena approvate dal Consiglio dei Ministri. Il bonus verde – sottolinea la Coldiretti – è una misura che va incontro alle richieste di ...

Coldiretti - con disastri naturali persi 48 - 8 mld in 20 anni : Roma, 12 ott., askanews, - Il maltempo che si è abbattuto sulla Sardegna fa salire il conto dei danni causati in Italia dalle calamità naturali che negli ultimi venti anni hanno provocato perdite per ...

Made in Italy - Coldiretti : stop al cibo falso - come tutelarsi dalle contraffazioni : “Mangiare è un atto agricolo. Scegliendo ciò che si mangia si definisce anche quale tipo di agricoltura sviluppare sul territorio. Scelte errate mettono a rischio la salute pubblica e l’economia di interi territori. Questo incontro vuole far luce su quali strategie adottare per salvaguardare la nostra agricoltura ed il patrimonio agroalimentare italiano”. Con queste parole Lorenzo Bazzana, responsabile dell’Area economica della Confederazione ...

Coldiretti : produzione alimentare in calo - scongiurare l’aumento dell’IVA : La produzione alimentare è in calo per il secondo mese consecutivo sia in termini congiunturali (-0,4%) che tendenziali (-1,5%) e conferma l’importanza di voler scongiurare nella manovra il previsto aumento dell’IVA per non cadere in una pericolosa fase di recessione. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati dell’Istat sulla produzione industriale ad agosto. l’aumento dell’IVA avrebbe riguardato – continua la Coldiretti – anche beni ...