Cocaina in Italia da Olanda e Sud America | 7 arresti

Australia - la prof italiana trovata con 5 kg di Cocaina in valigia condannata a 10 anni : Una condanna pesante per la professoressa pugliese arrestata in Australia con cinque chili di cocaina nella valigia nel febbraio 2017. Elisa Salatino, 40 anni, dovrà scontare almeno 6 anni in carcere e altri 4 con pena sospesa. All’insegnante sarebbe stato attribuito un comportamento “incosciente e sconsiderato” ma non il ruolo di organizzatrice del trasporto della droga.Continua a leggere