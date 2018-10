Clamoroso in Serie C | il TAR accoglie il ricorso della Ternana | può tornare in B ma…

Ripescaggi Serie B live - sentenza Tar : Clamoroso colpo di scena - svolta in arrivo per due club - novità anche in Serie C [AGGIORNAMENTI e VIDEO] : Ripescaggi Serie B – E’ un caos senza precedenti, clamoroso quanto sta succedendo negli ultimi mesi per il campionato di Serie B, una situazione paradossale che di conseguenza ha portato ripercussioni anche al campionato di Serie C. Il torneo cadetto è arrivato all’8^ giornata, così come quello di Serie C ma entro la giornata di giovedì potrebbe andare in scena un clamoroso ribaltone che rischia di sconvolgere ...

Clamoroso in Belgio - corruzione e partite truccate in serie A : arrestati allenatori e arbitri : La Procura Federale ha disposto il fermo di quattro persone, tra cui due arbitri accusati di aver manipolato alcune partite della Jupiler League, la massima serie belga Calcio belga nella bufera per uno scandalo che ricorda Calciopoli. Ben 12 società della Jupiler Pro League, la massima serie, e tra queste Genk, Anderlecht, Bruges e Standard Liegi, sono finite nel mirino della magistratura che indaga su reati di riciclaggio e corruzione. ...

Ripescaggi Serie B LIVE - attesa finita : le indiscrezioni sulla sentenza del Tar - si profila un Clamoroso ribaltone [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – E’ una giornata chiave per quanto riguarda il campionato di Serie B, è prevista per oggi infatti la sentenza sul cambio di format e l’eventuale passaggio a 22 o addirittura 24 squadre, alcuni club sono in attesa di conoscere il futuro ed i possibili Ripescaggi, ecco la situazione LIVE su CalcioWeb. Alle 9.30 si è riunita la camera di Consiglio presso la sezione 1-ter del Tar del Lazio, i magistrati ...

Clamoroso Serie A - il referto arbitrale che può ribaltare tutto : chiesto il blocco del campionato - dopo il turno infrasettimanale può succedere di tutto : E’ un caos con pochi precedenti quello che sta vivendo il calcio italiano, dalla Serie A fino ad arrivare alla Serie C, le ultime settimane sono state caldissime tra sentenze, ricorsi e nuovi processi. Una situazione che ha fatto molto discutere è stata quella riferita alla scorsa stagione e che riguarda la partita Frosinone-Palermo, match dei playoff che ha portato alla promozione della squadra di Longo. Proteste furiose da parte ...

Clamoroso Serie B e Serie C : partite annullate - riammissioni - ripescaggi e cambio di gironi [NOMI e DETTAGLI] : ripescaggi Serie B – E’ sempre più caos nei campionati di Serie B e Serie C. Il Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, al termine della udienza tenutasi oggi, presieduta dal prof. Sanino, viste le conclusioni esternate dalla ricorrente a pag. 29 del ricorso introduttivo, in riforma della sentenza impugnata, ha riconosciuto la legittimazione processuale della Virtus Entella e ha determinato che la sanzione afflittiva ...

Ripescaggi Serie B - Clamoroso : accolto il ricorso dell’Entella! : Ripescaggi Serie B – Il Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, al termine della udienza tenutasi oggi, presieduta dal prof. Sanino, viste le conclusioni esternate dalla ricorrente a pag. 29 del ricorso introduttivo, in riforma della sentenza impugnata, ha riconosciuto la legittimazione processuale della Virtus Entella e ha determinato che la sanzione afflittiva irrogata al Cesena sia eseguita nel campionato ...

Clamoroso in Serie B : il Tar alimenta il sogno di ripescaggio di una squadra di Serie C [DETTAGLI] : RIPESCAGGI– La Serie B è senza pace e nelle aule dei Tribunale si sta giocando una nuova partita. Il Tar del Lazio ha accolto infatti l’istanza cautelare, presentata dalla Pro Vercelli, contro il giudizio del Consiglio di Garanzia del Coni e sospeso il provvedimento di inammissibilità espresso anche nei confronti di Catania, Siena e Ternana. La discussione viene rimandata alla Camera di Consiglio del Tar, che si esprimerà in ...

Clamoroso Serie B e Serie C - le prime indiscrezioni sulle ripescate : ribaltoni nei campionati - ecco come potrebbero cambiare i tornei ed i gironi [NOMI e DETTAGLI] : Serie B, TRE SQUADRE ripescate? Clamoroso caos nei campionati di Serie B e Serie C, situazione delicatissima con il verdetto previsto nella giornata di domani. Al momento il torneo cadetto è composto da 19 squadre ma molto probabilmente ancora per poche ore. Secondo le ultime indiscrezioni la Serie B dovrebbe tornare a 22 squadre, il nome delle squadre ripescate è sorprendente: ribaltate le previsioni di qualche giorno fa, dovrebbero ...

LIVE Chievo-Juventus - Serie A in DIRETTA : 2-1 - Giaccherini trasforma il rigore! Clamoroso al Bentegodi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Chievo-Juventus, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Allo Stadio Bentegodi di Verona si apre ufficialmente il campionato con una partita particolarmente attesa e che si preannuncia particolarmente avvincente e interessante: questo è il grande giorno del debutto di Cristiano Ronaldo in Serie A, il fenomeno portoghese indosserà la maglia bianconera e cercherà di incantare subito i ...

LIVE Chievo-Juventus - Serie A in DIRETTA : 1-1 - Clamoroso pareggio di Stepinski. Cristiano Ronaldo fatica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Chievo-Juventus, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Allo Stadio Bentegodi di Verona si apre ufficialmente il campionato con una partita particolarmente attesa e che si preannuncia particolarmente avvincente e interessante: questo è il grande giorno del debutto di Cristiano Ronaldo in Serie A, il fenomeno portoghese indosserà la maglia bianconera e cercherà di incantare subito i ...

Pelè 'si scomoda' per Cristiano Ronaldo - gli auguri a CR7 all'esordio in Serie A svelano un retroscena Clamoroso : Pelè ed i suoi personali auguri social a Cristiano Ronaldo per il suo esordio in Serie A, il brasiliano svela un retroscena rimasto inedito legato alla sua carriera ed alla Juventus ' Buona fortuna ...

Pelè “si scomoda” per Cristiano Ronaldo - gli auguri a CR7 all’esordio in Serie A svelano un retroscena Clamoroso : Pelè ed i suoi personali auguri social a Cristiano Ronaldo per il suo esordio in Serie A, il brasiliano svela un retroscena rimasto inedito legato alla sua carriera ed alla Juventus “Buona fortuna Cristiano per la tua prima partita con la Juve. Se le cose fossero andate diversamente forse anch’io avrei giocato per la Vecchia Signora. Una volta a cena, nel 1961, il proprietario della Fiat offrì al presidente del Santos un ...

Clamoroso Crotone - richiesta l’ammissione in Serie A in sovrannumero : il comunicato : Il Crotone ha chiesto di essere ammessa al prossimo campionato di Serie A in sovrannumero, la clamorosa evoluzione del caso Chievo Facendo seguito a tutta la pregressa corrispondenza, comunica il Crotone, considerata la recente modifica dell’art. 50, comma 3 delle NOIF che recita: “Qualora vi siano concreti rischi che non sia garantito il regolare e/o tempestivo avvio del campionato, il Consiglio Federale, con delibera ...