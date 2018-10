Ciocca Lega | “Scarpa su fogli di Moscovici? Rigorosamente italiana All’inizio mi ha

ilfattoquotidiano

: Se Angelo #Ciocca della Lega vuole fare il buffone, lasci le istituzioni europee. Altrimenti rispetti il suo ruolo… - cozzolino62 : Se Angelo #Ciocca della Lega vuole fare il buffone, lasci le istituzioni europee. Altrimenti rispetti il suo ruolo… - AndreaRomano9 : Angelo Ciocca, il nuovo eroe antieuropeo della Lega, era già noto per i suoi rapporti con personaggi legati alla 'n… - Agenzia_Ansa : #Moscovici: '#Ciocca? Si sorride ma il rischio è il fascismo'. Ieri l'europarlamentare della Lega ha preso i fogli… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) “? Mi ha scambiato inizialmente per un suo collaboratore, il che è grave perché vuol dire che non sa neanche chi lavora per lui e chi lavora con lui. Questi rispetto della fatica e del lavoro non ne hanno, cioè questa Europa calpesta realmente il lavoro del nostro Paese”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) dall’europarlamentare della, Angelo, che ieri a Strasburgo ha mostrato la sua contrarietà alla bocciatura della manovra dell’Italia da parte della Commissione europea, togliendosi una scarpa e appoggiandola sugli appunti del Commissario europeo agli affari economici, Pierre. Coccia spiega: “Ho calpestato i suoicon una suolamade in Italy, anche perché vengo da Vigevano, che un tempo era la patria della scarpa, e poi è ...