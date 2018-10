Cinema | parte da Roma il progetto Camera con Vista

Cinema d'autore : riparte la rassegna 'Tempi Moderni' con il film su Stefano Cucchi : Si parte giovedì 25 ottobre con due appuntamenti alle 18 e alle 21 al Cinema Oddo con il film "Sulla mia pelle" di Alessio Cremonini, molto attuale in questo momento perché racconta in una cronaca ...

Recensione : “A Star Is Born” la rinascita di Lady Gaga parte dal Cinema : “A Star Is Born”, remake dell’omonima pellicola del 1937 diretta da William A. Wellam, è il film che segna l’esordio alla regia di Bradley Cooper e il debutto cinematografico di una sorprendente Lady Gaga. Presentato fuori concorso all’ultimo Festival di Venezia, il film narra la storia d’amore tra la celebre rockStar Jackson Maine (Bradley Cooper) e la talentuosissima Ally (Lady Gaga). Jackson è un cantautore ribelle che si divide tra ...

Parte 'Alice nella Città' - il concorso parallelo dedicato al Cinema underground tra musica e sociale : La giornata inaugurale della Festa del cinema di Roma ha avuto il suo cuore battente nella sezione Alice nella Città, con la presentazione di due documentari 'Backliner' e 'Every child is my child', ...

Parte la Festa del Cinema di Roma - 10 giorni di incontri ed eventi : Tutto pronto per il via della tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma . Da oggi fino al 28 ottobre, l' Auditorium Parco della Musica ospiterà proiezioni, incontri, eventi, mostre, convegni ...

Roma caput Cinema : parte la Festa tra film - incontri e red carpet : Sette estranei, ciascuno con un segreto da tener nascosto, si incontrano in un hotel fatiscente in una notte che sarà decisiva per tutti. È con questa storia, ovvero con il film Bad Times at the El ...

Il Cinema a portata di tutti. A Montefiore parte 'Dopo Sinfonie' : ... attraverso il tempo, il ricchissimo repertorio filmografico italiano, in particolare, " quello che ci sta più a cuore " come bacino di esperienze, storie, visioni, scorci sulla vita civile, politica ...

Domenica Live - Massimo Ghini ricorda Carlo Vanzina : "Mi aveva chiamato in un momento in cui il Cinema italiano mi aveva messo da parte" : Massimo Ghini è stato ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live e ha ricordato Carlo Vanzina, regista scomparso l'8 luglio 2018:prosegui la letturaDomenica Live, Massimo Ghini ricorda Carlo Vanzina: "Mi aveva chiamato in un momento in cui il cinema italiano mi aveva messo da parte" pubblicato su Gossipblog.it 07 ottobre 2018 16:53.

BARBARA NASCIMBENE È MORTA/ Ultime notizie : tra Cinema e televisione sette partecipazioni : BARBARA NASCIMBENE (all’anagrafe BARBARA Nascimben) è MORTA. Dopo una breve malattia l’attrice si è spenta stamane, all'ospedale San Camillo di Roma.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 23:11:00 GMT)

Lunar City parte da Venezia : oggi alla mostra del Cinema di Venezia la presentazione del docufilm dedicato alle future missioni lunari : l ritorno dell’uomo sulla Luna e la nascita di una colonia umana sul nostro satellite. Sono questi i temi principali del docufilm ‘Lunar City’ di Alessandra Bonavina, che sarà presentato in anteprima giovedì 6 settembre al Lido di Venezia. A sfilare sul red carpet della mostra Internazionale del cinema ci saranno anche gli astronauti italiani Paolo Nespoli e Roberto Vittori. Lunar City – riporta l’Agenzia Spaziale Italiana – ...

Venezia 75 : parte oggi la Mostra del Cinema - : Non mancheranno le incursioni nel mondo della fiction tv, ormai sempre più legato a quello del cinema, con la presentazione delle prime due puntate de «L'amica geniale» , la serie tratta dal ...

Mattarella per lutto non partecipa a Festival Cinema Venezia : Roma, 22 ago., askanews, - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in segno di lutto per quanto accaduto a Genova e al Parco del Pollino non sarà presente alla inaugurazione del Festival ...