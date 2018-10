Cinema | i film in programma nelle sale di Grosseto dal 25 al 30 ottobre

7 Sconosciuti al El Royale film al Cinema : cast - recensione - curiosità : 7 Sconosciuti al El Royale è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 25 ottobre 2018. La pellicola un Thriller del 2018, diretto da Drew Goddard, con Chris Hemsworth e Dakota Johnson. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE 7 Sconosciuti al El Royale film al cinema: scheda GENERE: Thriller ANNO: 2018 REGIA: Drew ...

Francesco De Gregori alla Festa del Cinema di Roma con un docu-film di Daniele Barraco : “Vero dal Vivo. Francesco De Gregori”. È questo il titolo del film documentario, prodotto da Caravan in collaborazione con Rai Cinema, girato da Daniele Barraco durante il tour invernale del 2017 di Francesco De Gregori, tra i club d’Europa, Stati Uniti e i Real World Studios di Bath in Inghilterra, che questa sera, mercoledì 24 ottobre, sarà proiettato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma (Auditorium Parco della Musica – Sala ...

Il Presidente film al Cinema : cast - recensione - curiosità : Il Presidente è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale mercoledì 31 ottobre 2018. La pellicola diretta da Santiago Mitre ha come protagonisti Ricardo Darín e Dolores Fonzi. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Il Presidente film al cinema: scheda GENERE: Drammatico ANNO: 2017 REGIA: Santiago Mitre cast: ...

Hell Fest film al Cinema : cast - recensione - curiosità : Hell Fest è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale mercoledì 31 ottobre 2018. La pellicola diretta da Gregory Plotkin ha come protagonisti Amy Forsyth e Bex Taylor-Klaus. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Hell Fest film al cinema: scheda GENERE: Horror ANNO: 2018 REGIA: Gregory ...

Al Cinema con il Mattino : vinci due biglietti per il film 'Ti presento Sofia' : Continuano le anteprime cinematografiche con cui Il Mattino porta al cinema i lettori del suo sito. Domenica 28 ottobre, ad esempio, vi regaliamo la possibilità di vedere, grazie al vostro sito e ...

First Man Il Primo Uomo film al Cinema : cast - recensione - curiosità : First Man Il Primo Uomo è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale mercoledì 31 ottobre 2018. La pellicola di genere biografico, drammatico del 2018, diretto da Damien Chazelle, con Ryan Gosling e Claire Foy. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE First Man Il Primo Uomo film al cinema: ...

Halloween film al Cinema : cast - recensione - curiosità : Halloween è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 25 ottobre 2018. La pellicola diretta da David Gordon Green ha come protagonisti Jamie Lee Curtis e Andi Matichak. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Halloween film al cinema: scheda GENERE: Horror ANNO: 2018 REGIA: David Gordon ...

Cinema : iniziate le riprese di 'Via dall'Aspromonte' - nuovo film Calopresti : Inferno e paradiso, cronaca e favola. Così è questo film. Africo è in Europa, e ci ricorda cosa, solo un secolo fa, poteva essere la nostra terra, ma in quanto sud assomiglia nei suoi sogni e nelle ...

Cinema d'autore : riparte la rassegna 'Tempi Moderni' con il film su Stefano Cucchi : Si parte giovedì 25 ottobre con due appuntamenti alle 18 e alle 21 al Cinema Oddo con il film "Sulla mia pelle" di Alessio Cremonini, molto attuale in questo momento perché racconta in una cronaca ...

The Reunion film al Cinema : cast - recensione - curiosità : The Reunion è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 25 ottobre 2018. La pellicola è diretta da Anna Odell con Anna Odell e Anders Berg. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE The Reunion film al cinema: cast e scheda DATA USCITA: 25 ottobre ...

Angel Face film al Cinema : cast - recensione - curiosità : Angel Face è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 25 ottobre 2018. La pellicola è diretta da Vanessa Filho con Marion Cotillard e Alban Lenoir. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Angel Face film al cinema: scheda DATA USCITA: 25 ottobre ...

Scorsese omaggia il Cinema italiano : 'I miei film ispirati al neorealismo' : Rossellini, Antonioni, Pasolini, De Sica, Olmi, Germi, Rosi, Visconti e Fellini: ci sono tutti i maestri del neorealismo italiano tra i nomi che hanno influenzato il cinema di Martin Scorsese . Lo ...

Martin Scorsese alla Festa del Cinema di Roma : «I film italiani mi hanno cambiato la vita» : Oltre due ore di incontro in una sala Sinopoli stracolma di pubblico e con un parterre di premi Oscar da stropicciarsi gli occhi, da Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo a Nicola Piovani e Giuseppe...

