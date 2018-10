Ciclismo – Colbrelli papà per la prima volta | tutta l’emozione di Sonny sui social

Ciclismo - Sonny Colbrelli vince il giro del Piemonte : Il velocista della Barhain-Merida chiude la stagione nel migliore dei modi. Battuti Senechal e Ballerini

Ciclismo – Gran Piemonte : volata pazzesca di Colbrelli - il corridore italiano trionfa a Stupinigi : Il corridore della Bahrain-Merida vince la 102ª edizione della Gran Piemonte, capitalizzando al meglio una volata perfetta Sonny Colbrelli vince l’edizione numero 102 del Gran Piemonte, trionfando nell’ultimo appuntamento della sua stagione. Una volata pazzesca del corridore della Bahrain-Merida, che non lascia scampo ai suoi avversari tagliando per primo il traguardo sotto la pioggia di Stupinigi. Secondo posto per il francese ...

Ciclismo - Gran Piemonte 2018 : Valverde per provare qualcosa da lontano - Colbrelli e Modolo tra i favoriti in caso di volata : Domani si correrà la 102ma edizione del Gran Piemonte, seconda classica del Trittico d’Autunno. Il percorso, del tutto pianeggiante, è lungo 191 km ,con partenza da Racconigi e arrivo a Stupinigi, e tocca le Regge Sabaude presenti nel circondario di Torino. A differenza dello scorso anno, in cui la gara servì anche a proclamare il campione italiano (Fabio Aru), quest’anno la tappa non presenta alcuna insidia altimetrica, eppure il ...

Ciclismo - GP Beghelli 2018 : tracciato insidioso ma non troppo duro. Luis Leon Sanchez cerca il bis - Sonny Colbrelli vuole la rivincita : Domenica prenderà il via la 23ma edizione del Gran Premio Bruno Beghelli. Orario di partenza fissato alle 11:45, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 16:25. In tutto 196,3 km da affrontare per i corridori delle 25 squadre iscritte, di cui 12 World Tour (Astana, Bahrain-Merida, Team Sky, EF Drapac, Movistar, Ag2R La Mondiale, Groupama-FDJ, UAE Team Emirates, Mitchelton-Scott, Dimension Data, LottoNL-Jumbo, Trek-Segafredo), e la nazionale ...

Ciclismo – Coppa Sabatini : Lobato del Valle sorprende tutti nel finale - lo spagnolo trionfa davanti a Colbrelli : L’azione dello spagnolo spiazza gli avversari, permettendogli di centrare il primo successo in questa stagione Juan José Lobato del Valle vince la 66ª edizione della Coppa Sabatini, grazie ad uno spunto a sorpresa arrivato proprio negli ultimi cento metri di gara. Lo spagnolo della Nippo Vini Fantini Europa Ovini spiazza tutti i propri avversari, tagliando per primo il traguardo di Peccioli. Partito al momento giusto, l’iberico ...

Ciclismo - Coppa Sabatini 2018 : Sonny Colbrelli vuole la rivincita su Andrea Pasqualon : Terminato il Giro di Toscana, la carovana si sposta a Peccioli per disputare la Coppa Sabatini 2018, in programma giovedì 20 settembre. La corsa ciclistica, inserita nel calendario Europe Tour, giunge quest’anno all’edizione numero sessantasei. I ciclisti dovranno effettuare il tradizionale percorso di 195,9 km pianeggianti con partenza e arrivo nella località in provincia di Pisa, con i conclusivi sei giri di 12,2 km che portano al ...