Chi è chi Awards Sport & Style | tutti i vincitori

Emma presenta il nuovo singolo “Mondiale” : «“C’è una parola potentissima che ci fa tremare… la Chiamano amore» : “Mondiale” è il titolo del nuovo brano di Emma, una ballata potente ed emozionante, in radio e disponibile in digitale da venerdì 2 novembre. «“C’è una parola potentissima che ci fa tremare.. la chiamano amore”. Le parole di Colapesce di Matteo Mobrici e Federico Nardelli – racconta Emma – sono state un pugno nello stomaco, non ho avuto nessun dubbio quando ho sentito questa canzone d’amore 3.0, figlia di questi tempi moderni. Le “strategie” e ...

F1 - Verstappen non aiuta Ricciardo : “tante barzellette sul suo passaggio in Renault. Ritiri? Sensazione sChifosa” : Il pilota olandese ha parlato della situazione del compagno di squadra, svelando anche il suo stato d’animo dopo l’ennesimo ritiro avvenuto ad Austin Non se la passa per niente bene Daniel Ricciardo, l’ennesimo ritiro arrivato in Texas ha aumentato la rabbia dell’australiano che non ne può più di tutti questi guardi alla sua monoposto. Photo4 / LaPresse Il futuro è tutt’altro che roseo per il driver di Perth, ...

Il Senato approva la legittima difesa : sarà sempre riconosciuta a Chi si difende da un ladro : Il Senato ha votato oggi per l'approvazione dell'articolo 1 della riforma della legittima difesa, che presuppone la sussistenza della legittima difesa sempre. I voti contrari sono stati 52, favorevoli M5S, Lega, Fi e Fdi. Passa anche l'articolo 2: l'approvazione ha visto 245 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti. Assieme alla maggioranza M5S e Lega ha votato a favore anche il Pd, contrari solo i Senatori di LeU. L'articolo stabilisce che è ...

Usa - allarme pacChi bomba : coinvolti Obama e Clinton. La Casa Bianca : “Minaccia seria” : allarme negli Usa per una serie di pacchi sospetti recapitati agli uffici dell’ex presidente americano Barack Obama, all’ex segretario di Stato Hillary Clinton, a Geroge Soros e al Time Warner Center di New York, sede anche della Cnn, nel cuore di Manhattan a Columbus Circle, che è stato evacuato. I pacchi destinati a Obama e Clinton, spiegano i Servizi segreti, sono stati identificati durante lo screening come potenzialmente ...

Manovra - Tria : non siamo temerari - non a risChio tenuta conti : Roma, 24 ott., askanews, - 'Chi sostiene che questo governo voglia portare l'Italia fuori dell'Unione europea e dall'euro è fuori dalla realtà'. Lo ha affermato il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un'intervista a Famiglia Cristiana in edicola domani. 'La nostra - spiega il titolare di Via XX Settembre - non è di sicuro una strategia …

Stefano CucChi - il carabiniere alla centrale operativa : “Magari morisse - li mortacci sua” : “Magari morisse, li mortacci sua”. Così secondo quanto riportato negli atti depositati dall’accusa oggi nell’udienza nel processo Cucchi, Vincenzo Nicolardi, uno dei 5 carabinieri imputati, parlava di Stefano Cucchi il giorno dopo l’arresto. Nel documento vengono riportate registrazioni di comunicazioni radiofoniche e telefoniche avvenute tra le 3 e le 7 del mattino del 16 ottobre del 2009, tra il capoturno della centrale operativa ...

Vasto incendio sulle Dolomiti - in fiamme bosChi dell’agordino : Luxottica ferma la produzione : L'incendio è divampato nelle prime ore del pomeriggio ed è stato alimentato dalle forti raffiche di vento. Sul posto stanno arrivando i primi canadair.Continua a leggere

Caso CucChi - nell'intercettazione il carabiniere dice : "Magari morisse" : Negli atti depositati oggi dal pm Giovanni Musarò durante l'udienza per il processo sulla morte del geometra romano spuntano intercettazioni: così Vincenzo Nicolardi parlava di Stefano il giorno dopo l'arresto. E otto giorno dopo il decesso ci fu una riunione "tipo alcolisti...

Intercettati pacChi sospetti a Obama e Clinton"Stessa mano dell'ordigno inviato a Soros" : Secondo il Secret Service "c'è il forte sospetto" che gli ordigni siano collegati a quello destinato al miliardario Soros. Evacuato il Time Warner Center per allarme bomba. E' giallo su un eventuale plico esplosivo indirizzato alla Casa Bianca

Caso CucChi - altri sei indagati : anche un colonnelloUn'intercettazione : "Magari morisse - li mortacci sua" : Sotto inchiesta il tenente colonnello Francesco Cavallo, all'epoca capo ufficio comando del Gruppo carabinieri Roma: avrebbe suggerito a Massimiliano Colombo, comandante della stazione Tor Sapienza, di modificare l'annotazione di servizio sullo stato di salute di Cucchi.

Sciopero nazionale di trasporti - scuola e sanità : venerdì risChio paralisi : Fermi treni, aerei e mezzi pubblici. Assicurate le fasce di garanzia. Anche nella sanità garantite le urgenze e i servizi essenziali

Salvini : "L'Ue insiste con gli sChiaffoni? Viene voglia di dare più soldi agli italiani" | Berlino : sosteniamo la Commissione : Il vicepremier leghista: "Siamo qua per lavorare, migliorare lavita degli italiani. Da Bruxelles dicono solo che non bisognatoccar la legge Fornero. Si commenta da sola. C'e' un attaccoall'economia italiana. Andiamo avanti. Non cambiamo qualcosa per la letterina"

Decreto fisco : in Gazzetta condono - rottamazione ter - sconto sulle liti fiscali e stralcio delle vecChie cartelle sotto i mille euro : Doveva essere il provvedimento con cui “chiudere le cartelle sotto i 100mila euro per liberare milioni di italiani inconsapevoli ostaggi” del fisco. O almeno, così lo aveva descritto a metà giugno, il vicepremier Matteo Salvini. Si è trasformato invece in un piccolo condono tombale con al seguito rottamazione, sconti su liti pendenti e stralcio dei debiti fino a mille euro. Tutti provvedimenti che entreranno nella fase operativa con la ...

Caso CucChi - spunta l'intercettazione choc del carabiniere : «Magari morisse» : spunta una frase choc nei nuovi atti istruttori depositati oggi dai pm per le nuove indagini sulla morte di Stefano Cucchi. «Magari morisse, li mortacci sua», afferma un carabiniere: si...