Chi è Chi Awards | quando lo Sport si coniuga allo Stile

Gattuso : 'Voci sul mio esonero? ChiacChiere da bar' : ' Fa parte del lavoro di questo mondo qua, io devo pensare a domani e a mettere la squadra migliore in campo - commenta a Sky Sport, alla vigilia della sfida di Europa League col Betis - Non posso ...

Con menopausa precoce e diabete si risChia una vita più breve : Nei romanzi di fantascienza gli scienziati riescono a prevedere la durata della vita delle persone. I ricercatori, tuttavia, hanno portato avanti la comprensione dei fattori di rischio che influenzano in maniera negativa i tassi di mortalità anche nella realtà. All’interno della comunità medica è ben accettato che sia il diabete che la menopausa precoce possano essere associati ad una morte precoce. Emergono sempre maggiori prove che dimostrano ...

Salute : milioni di persone ogni anno al pronto soccorso per attacChi d’asma - ecco qual è la causa più insidiosa : Sono diverse milioni gli individui nel mondo che finiscono ogni anno in pronto soccorso a causa di un attacco di asma dovuto all’inquinamento da traffico e industriale, da esposizione sia a ozono che ha forte azione irritante sulle vie respiratorie, sia a ‘particolato fine’, ovvero quelle particelle inquinanti che finiscono in profondità nei polmoni. A rivelarlo è uno studio, il primo del genere, condotto da Susan Anenberg, ...

Ogni anno in Italia oltre un milione gli interventi Chirurgici per le fratture : "Non esiste - conclude l'ortopedico Sebastiano Cudoni, presidente di Otodi - una reale politica sanitaria sulla medicina specialistica ortopedica. Non tutti gli ospedali in Italia hanno al loro ...

La brutta China del “credit crunch” : Nel grafico a sinistra è riportato lo spread Btp-Bund sul decennale, osservato con un mese di ritardo (asse orizzontale), e il rapporto tra capitale e totale del sistema bancario italiano (asse verticale) nel periodo compreso tra gennaio 2012 e agosto 2018. Tra le due grandezze si rileva una relazio

Real Madrid - panChina in bilico : Conte è sempre più vicino : Antonio Conte si avvicina sempre di più alla panchina del Real Madrid , in attesa dell'esito del match di domenica contro il Barcellona, decisivo per le sorti di Lopetegui. Non è bastata la vittoria ...

Rugby - la formazione dell’Italia per la sfida all’Irlanda a Chicago : il XV degli azzurri. Campagnaro capitano - debutta Meyer : Il 3 novembre sarà il giorno in cui l’Italia, alle ore 22 italiane, scenderà in campo contro l’Irlanda al Soldier Field di Chicago, normalmente destinato alle partite dei Bears in NFL. Si tratta del primo vero tassello nell’avvicinamento dell’Italia alla Coppa del Mondo del 2019, in cui gli azzurri sono inseriti nello stesso girone di Nuova Zelanda e Sudafrica. Il commissario tecnico Conor O’Shea ha già annunciato ...

Grande Fratello Vip - scoppia lite furiosa nella Casa. La marchesa senza freni : «M*** - c*** - li faccio sChiattare» : Grande Fratello Vip , scoppia una lite furiosa nella Casa. Protagonista dell'accesa discussione è, ancora una volta, la marchesa d'Aragona . Daniela Del Secco, dopo le polemiche sulla veridicità del ...

Residenti San Lorenzo : la sera abbiamo paura - restiamo Chiusi a casa : Roma – “Basta venire la sera e vedere se c’e’ pericolo o meno qui a San Lorenzo. Viviamo chiusi in casa, perche’ abbiamo paura ad uscire”. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha da poco lasciato il quartiere di San Lorenzo a Roma. Non e’ riuscito a deporre un fiore davanti al cancello della struttura occupata all’interno della quale e’ morta in circostanze da verificare, la ...

Raggi : Chiesto a Salvini rafforzamento Polizia e Carabinieri : Roma – “È stata una seduta di Comitato abbastanza importante, abbiamo parlato di vari temi, sicuramente il primo argomento e’ stato quello di San Lorenzo. Una morte atroce che ci ha colpito tutti. Abbiamo necessita’ di riportare lo Stato in quei territori nei quali e’ stato assente per troppo tempo”. “Vogliamo un segnale forte dal Governo, ho chiesto al ministro Salvini di avere un rafforzamento del ...

Roma : Chiuse due attività commerciali e multe a seguito controlli : Roma – Una vasta operazione e’ stata eseguita nella giornata di ieri da parte della Polizia locale di Roma – Gruppi V Prenestino e Casilino – nella zona di via dell’Omo, via della Vaccheria Gianni e altre aree limitrofe, con controlli mirati sulle attivita’ commerciali del quartiere. Decine gli esercizi di somministrazione di generi alimentari e bevande, nonche’ depositi di abbigliamento e accessori ...

CucChi - indagato anche Colonnello dei CC : 15.00 Proseguono in aula le deposizioni al processo sulla morte di Stefano Cucchi, imputati 5 carabinieri. Il medico del carcere ricorda "ecchimosi e tumefazioni" in una persona "che si stava aggravando sempre più". L'ex detenuto Capponi: Stefano "disse che erano stati i Cc a ridurlo così".In Aula il Guardasigilli: "La Giustizia funzioni per tutti". Nel procedimento per falso materiale e ideologico aperto su presunti depistaggi,6 indagati. Tra ...

Processo CucChi - Ilaria : “Depistaggi e ordini dall’alto? Sconvolgente”. E sull’incontro con Bonafede : “Inaspettato” : “Depistaggi dall’alto? Devo ancora capire bene quanto emerso, ma è sconvolgente“. Così Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, replicando a quanto rivendicato nell’aula della prima Corte d’Assise del Tribunale di Roma dal pubblico ministero, in merito ai “tanti falsi” per “eseguire un ordine” dall’alto. “La modifica dell’annotazione di servizio sullo stato di salute di Cucchi non fu ...

Caso CucChi - almeno 6 indagati nel filone sull’insabbiamento : ci sono anche il tenente colonnello Cavallo e un avvocato : L’inchiesta si allarga ancora e continua a risalire la scala gerarchica dei carabinieri. Il presunto insabbiamento sulla morte di Stefano Cucchi, secondo la procura di Roma, era arrivato almeno fino al tenente colonnello Francesco Cavallo, all’epoca capo ufficio comando del Gruppo carabinieri di Roma. Assieme a lui, si apprende, sono indagati almeno altri cinque militari dell’Arma e un avvocato. Tutti sono accusati di falso ...