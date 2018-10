Chelsea | Sarri si tiene stretto Marcos Alonso | ufficiale il rinnovo

Chelsea - Morata delude in fase realizzativa : occhi di Sarri su Piatek e Icardi : Non proprio un buon momento quello di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, passato nel 2017 ai blues per 58 milioni di sterline, non sta vivendo un buon momento sotto l’aspetto dei gol. Sarri sembra essere ancora paziente, ma non ha intenzione di stare con le mani in mano. La soluzione? Guardarsi intorno. Ed è proprio quello […] L'articolo Chelsea, Morata delude in fase realizzativa: occhi di Sarri su Piatek e Icardi proviene ...

Chelsea-United - rissa fra Mourinho e il collaboratore di Sarri/ Video - Special One vs Marco Ianni : ecco perchè : Chelsea-United, rissa fra Mourinho e il collaboratore di Sarri. Video, Special One vs Marco Ianni a fine gara: ecco cosa è accaduto allo Stamford Bridge di Londra(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 13:06:00 GMT)

Chelsea Manchester United - Ianni si scusa con Mourinho. Sarri : 'Eravamo dalla parte del torto' : Ho un certo livello di educazione, socialità e sport: ciò che ho fatto oggi l'avrei fatto a Madrid, Oporto e Milano , dove ha allenato, ndr, , cerco di comportarmi sempre allo stesso modo". Nel post-...

Chelsea-United - un collaboratore di Sarri provoca Mourinho : rissa sfiorata : Il Manchester United di José Mourinho è stato raggiunto sul 2-2 dal Chelsea di Sarri, a Stamford Bridge, solo al 96' grazie al gol di Barkley. La rete di Rudiger aveva portato in vantaggio i Blues a inizio partita, mentre la doppietta di Martial aveva riportato davanti i Red Devils. Frutto delle troppe perdite di tempo, però, il direttore di gara ha concesso sei minuti di recupero e proprio sul gong il Chelsea è riuscito a pareggiare con il suo ...

Rissa tra Mourinho e la panchina del Chelsea : Sarri spiega l’accaduto : Maurizio Sarri ha parlato della lite con Mourinho che ha animato la partita tra Chelsea e Manchester United di questo pomeriggio Maurizio Sarri ha spiegato ai microfoni di Skysport quanto accaduto nei concitati minuti finali della gara tra Chelsea e United. Mourinho è stato provocato dall’assistente di Sarri, Marco Ianni, come rivelato dallo stesso tecnico, venendo poi a contatto con la panchina dei blues: “Ianni non ho visto cosa ha ...

Chelsea-United - ecco il motivo della rissa : il gesto del collaboratore di Sarri e la risposta di Mourinho [VIDEO] : Tensione nella gara di Premier League tra Chelsea e Manchester United, la partita si è conclusa sul risultato di 2-2 con la rete siglata da Barkley nel finale, con clamorosa rissa. Un collaboratore di Maurizio Sarri, Marco Ianni, ha esultato in modo provocatorio davanti alla panchina di Mourinho, l’ex Inter è scattato per reagire, necessario l’intervento dei membri dello staff per evitare la rissa, lo Special One si è poi ...

Chelsea-United 2-2 : Barkley al 96' beffa Mourinho e fa sorridere Sarri : TORINO - Un pareggio che vale come una vittoria per Sarri , un punto d'oro agguantato all'ultimo respiro grazie alla rete di Barkley , che risponde così alla doppietta di Martial . Una partita ...

Mourinho - l'ira contro la panchina di Sarri dopo il pareggio al 96' del Chelsea contro il Manchester United : Tutto il calcio in un minuto. Chelsea-Manchester United è sul 2-1 e si gioca il 96esimo. Cross dei Blues, colpo di testa di David Silva, palo, nuovo tiro, parata, nuovo tiro e gol di Barkley. Pari ...

Diretta / Chelsea Manchester United streaming video e tv : Sarri vs Mourinho - quote - formazioni e orario : Diretta Chelsea Manchester United, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Stamford Bridge, valida per la nona giornata di Premier League(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 11:41:00 GMT)

Sarri vs Mourinho : i bookmakers “dicono” Chelsea : Sarri affronterà Mourinho in una giornata di Premier League molto interessante, lo stato d’animo del Chelsea è eccellente dopo l’avvio super Maurizio Sarri all’esame Mourinho: dopo Arsenal e Liverpool, domani pomeriggio il tecnico del Chelsea incrocerà per la prima volta lo Special One, alle prese con un Manchester United ancora in fase turbolenta, nonostante la rocambolesca vittoria in rimonta sul Newcastle. I Red Devils ...

Chelsea-Manchester United - Sarri difende Mourinho : “merita rispetto perché è tra i migliori al mondo” : L’allenatore del Chelsea ha parlato alla vigilia del match contro lo United, difendendo Mourinho dalle critiche “José Mourinho merita rispetto perché è uno dei migliori allenatori al mondo“. Lo dice Maurizio Sarri alla vigilia della sfida tra il suo Chelsea e il Manchester United dello Special One, sotto pressione per i risultati non esaltanti ottenuti in questo avvio di stagione. “Stiamo parlando di un allenatore ...

Chelsea-United - Mourinho sarà in panchina. E Sarri lo difende : Sarri si è definito un uomo 'fortunato': 'Partire dal basso e arrivare al Chelsea, in uno dei club più importanti al mondo, mi rende felice. Il momento della svolta della mia carriera? Empoli. Ma ...

Chelsea - Sarri difende Mourinho : 'E' uno dei migliori - dovete rispettarlo' : ROMA - Maurizio Sarri non ci sta, e alla vigilia della gara con il Manchester United si schiera dalla parte del suo avversario Mourinho che da inizio anno è bersaglio di critiche, a volte immotivate. '...

Il ‘Sarri ball’ diventa anche ‘virtuale’ - tutti pazzi dell’allenatore del Chelsea : top player della panchina : Maurizio Sarri ha fatto rinascere il Chelsea. I Blues erano reduci da una stagione molto deludente, adesso l’inizio di campionato è stato entusiasmante con i Blues che guidano la classifica insieme a Manchester City e Liverpool, si tratta di un risultato già straordinario, confrontando le squadre a disposizione non sembra esserci partita con i Reds ed i Citizen nettamente superiori. Ma il Chelsea può contare sul top player della ...