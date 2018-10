Chelsea | Marcos Alonso rinnova fino al 2023

calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Il matrimonio trae ilproseguiràal. L'ha annunciato il club inglese tramite il proprio sito.aveva rivelato nei giorni scorsi ad AS che le trattative per il rinnovo erano a buon punto e oggi è arrivata la firma. L'esterno spagnolo, prelevato dalla Fiorentina oltre 2 anni fa per 24 milioni di sterline, resterà a Stamford Bridge per altri 5 anni. Anche col cambio di allenatore, da Conte a Sarri,ha mantenuto saldamente il posto da titolare dimostrandosi imprescindibile nello scacchiere tattico dei Blues.