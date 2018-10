Che cos' ha imparato | e vuole insegnarci | Di Battista in giro per il mondo

Calciomercato Chelsea - ufficiale il rinnovo di Marcos Alonso : Nove presenze e un gol in stagione tra Premier League e Coppe , un punto fermo del Chelsea di Antonio Conte prima e Maurizio Sarri poi. Marcos Alonso rinnova il suo contratto con il club ...

Chelsea - Sarri si tiene stretto Marcos Alonso : ufficiale il rinnovo : Marcos Alonso ha rinnovato il proprio contratto con il Chelsea di Maurizio Sarri, lo spagnolo si lega ai Blues Il Chelsea ha ufficializzato il prolungamento di contratto del centrocampista Marcos Alonso che resterà alla corte dei ‘blues’ fino al 2023. “Sono molto felice di poter restare più a lungo e di continuare a giocare per uno dei migliori club al mondo. Sono state due ottime stagioni e mi auguro lo siano anche ...

La lezione di Liliana Segre alla giornalista : “Cosa è successo agli italiani?”. “Nulla - hanno votato. Rispettiamo scelte democratiChe” : “Cosa sta succedendo in Italia e in Europa?”, “ma cosa è successo agli italiani?“. A margine dell’inaugurazione della mostra “…ma poi, che cos’è un nome?”, dedicata al censimento degli ebrei nel 1938, una giornalista chiede alla senatrice a vita, Liliana Segre, una sorta di analisi del voto nel nostro Paese. Questa la risposta di Segre: “Non è successo niente. Semplicemente hanno ...

De Falco e Nugnes (M5s) dicono Che così non voteranno il decreto sicurezza di Salvini : "Così il decreto non lo votiamo". I senatori M5s, Paola Nugnes e Gregorio De Falco, non hanno dubbi: confermano la loro contrarietà al decreto sicurezza e annunciano che senza modifiche non voteranno a favore del decreto che si trova all'esame del Senato. In un video pubblicato su Il Fatto Quotidiano, i due senatori spiegano di non avere alcuna intenzione di ritirare gli emendamenti presentati, così come ...

Pensioni - ecco Che cosa meditano i pensionati contro gli interventi del governo : Chi c'era e cosa si è detto al convegno organizzato dall'associazione Leonida sulle Pensioni e il Pdl 1071 La Sala Convegni dell'Unicredit a Verona sabato scorso si è infatti riempita, un po' alla ...

ManChester United-Juventus - Allegri : “La squadra cresce con costanza” : Bella, netta autorevole sono i tre termini che descrivo alla perfezione la vittoria della Juventus all’Old Trafford di Manchester. Annichilito Mourinho, annichiliti i Red Devils. Con questa vittoria il passaggio agli ottavi di finale è praticamente conquistato. Ecco dagli schermi di Sky Sport le parole di mister Massimiliano Allegri. LE PAROLE DI Allegri “Oggi i […] L'articolo Manchester United-Juventus, Allegri: “La ...

Pensioni e reddito di cittadinanza (ma anChe ecobonus e fisco) : ecco la manovra Condono : tasse al 20% su redditi nascosti : Ci sono 9 miliardi per il reddito di cittadinanza, 7 circa per le Pensioni anticipate e la riforma della Legge Fornero. Stanziate le risorse, ma l’attuazione è rinviata a provvedimenti specifici successivi

LORENZO IL MAGNIFICO (DANIEL SHARMAN)/Il nipote di Cosimo cerca soluzioni diplomatiChe (I Medici 2) : Daniel Sharman è LORENZO il MAGNIFICO nella serie I Medici 2: il personaggio sentirà tutto il peso della famiglia sulle sue spalle e dell'obiettivo umanistico del padre Piero fin da bambino.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 22:10:00 GMT)

Cosa succede adesso Che l’Europa ha bocciato la manovra economica italiana? : Non un fulmine a ciel sereno, ma come ogni fulmine che si rispetto colpisce duro. La Commissione europea ha bocciato la manovra di bilancio presentata dal governo italiano. Per l’Italia è la prima volta. La motivazione è chiara e ampiamente preannunciata: le misure previste dall’Italia non garantiscono il mantenimento delle regole comuni, concordate tra tutti i Paesi membri dell’Eurozona. Sono quelle misure che per Bruxelles sono necessarie e ...

Dj Fabo - Marco Cappato : 'Mi dispiace Che il presidente Conte si sia costituito contro di me' : 'Non ci può essere frattura tra il mondo naturale e quello del diritto. La vita è sempre vita, la morte è sempre morte', aveva detto Pillon. La Corte ha dichiarato inammissibili le richieste di ...

MicroplastiChe nelle feci : è allarme/ Cosa mangiamo? Più del 50% della popolazione mondiale ingerisce... : allarme per Microplastiche nelle feci. Viene da chiedersi Cosa mangiamo, visto che uno studio di Vienna ci racconta come siano presenti nel più del 50% della popolazione mondiale.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 16:53:00 GMT)