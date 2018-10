Champions | Psg-Napoli 2-2 | che sfortuna per Ancelotti

PSG-Napoli - Champions League 2019 : 2-2. Insigne e Mertens illudono - ma un autorete e l’eurogol di Di Maria riprendono gli azzurri : PSG-Napoli, match valevole per la terza giornata del Gruppo C della Champions League 2018/19 si è giocata al Parco dei Principi di Parigi. Per lunghi tratti dell’incontro i Principi non sono stati i transalpini, ma gli azzurri di mister Ancelotti che hanno messo in campo una prova scintillante. Il 2-2 finale lascia enorme amaro in bocca ai Partenopei, passati in vantaggio due volte (con Insigne nel primo tempo, e Mertens nella ripresa) ma ...

Nelle partite di Champions League di stasera Napoli-PSG è finita 2-2 - mentre l’Inter ha perso 2-0 contro il Barcellona : Delle due squadre italiane che giocavano stasera in Champions League, il Napoli ha pareggiato 2-2 contro il Paris Saint-Germain, mentre l’Inter ha perso 2-0 contro il Barcellona. Il Napoli era andato in vantaggio con Lorenzo Insigne e aveva dominato il The post Nelle partite di Champions League di stasera Napoli-PSG è finita 2-2, mentre l’Inter ha perso 2-0 contro il Barcellona appeared first on Il Post.

Highlights Champions League : PSG-Napoli 2-2. Video Gol - Pagelle e tabellino : PSG-Napoli – Nel primo tempo Napoli in vantaggio al Parco dei Principi grazie al bel gol di Insigne con un pallonetto su Areola dopo il tocco di Callejon. Ottimo il primo tempo degli azzurri che hanno prima controllato gli attacchi del PSG, poi li ha colpiti alla prima vera palla da rete. La squadra francese […] L'articolo Highlights Champions League: PSG-Napoli 2-2. Video Gol, Pagelle e tabellino proviene da Serie A News Calcio - ...

PSG-Napoli 1-2 : risultato e cronaca in diretta live - Champions League 2018/2019 : PSG-Napoli, gruppo C Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pagelle Psg-Napoli 1-2 - Champions League 2019 : Mertens e Insigne fanno sognare i partenopei - Neymar e Mbappé deludenti : Un’altra impresa eccezionale: il Napoli di Champions League fa sul serio e vola in vetta alla classifica del girone dopo aver battuto a Parigi uno spento Paris Saint German per 2-1 con le reti dei bomber Insigne e Mertens. Per la squadra di Ancelotti davvero tanta voglia di esultare: la qualificazione agli ottavi non è così lontana. NAPOLI Ospina, voto 6: primo tempo gestito con grande attenzione dal portiere colombiano, attento in ...

