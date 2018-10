Risultati Champions League : pari Monaco - Psv col cuore [FOTO] : 1/15 AFP/LaPresse ...

Champions League : il City stende lo Shakhtar e vola in vetta - pari in extremis per il Lione : Francesi raggiunti sul gong dall'Hoffenheim, Guardiola trova il tris e ringrazia. L'Ajax passa nel recupero sul Benfica

Risultati Champions League : Bayern ok - pari tra Young Boys e Valencia [FOTO] : 1/23 AFP/LaPresse ...

Paris Saint Germain-Napoli - tutto quello che c'è da sapere sul match di Champions 2018 : Dov'è possibile guardare PSG-Napoli? La partita tra Paris Saint Germain e Napoli verrà trasmessa in diretta su Sky Sport HD , canale 263, e su Sky Sport Arena , canale 204, a partire dalle ore 21.00. ...

Champions League - Ancelotti torna a Parigi : c'è un Psg da record che attende il Napoli : Un inizio perfetto che, Olympique Marsiglia permettendo, potrebbe addirittura diventare da record. 10 vittorie consecutive in campionato per il Paris Saint-Germain di Tuchel che, adesso, punta al ...

Champions League - Parigi : scontri al termine della gara del Psg di ieri : Si sono registrati scontri fra polizia e tifosi nella serata di ieri a Parigi, al termine della partita di Champions League fra Paris Saint-Germain e Stella Rossa di Belgrado, vinta largamente dai francesi per 6-1. Secondo i media serbi, gli incidenti si sarebbero prodotti nei dintorni dello stadio Parco dei Principi, dove le opposte tifoserie si sarebbero prima scontrate fra loro e successivamente con la polizia, che avrebbe fatto uso di ...

Champions League - i risultati del primo tempo : italiane sul pari : Le italiane sono ferme su due pareggi alla fine dei primi tempi. Il Napoli è ancora sul risultato di 0-0 in una gara decisamente combattuta contro il Liverpool. Sull’1-1 invece il risultato tra PSV e Inter: in gol per gli olandesi Lozano al 27′ e pareggio siglato da Radja Nainggolan con un gran tiro da […] L'articolo Champions League, i risultati del primo tempo: italiane sul pari proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Champions : Paris SG-Stella Rossa 6-1 : ANSA, - ROMA, 3 OTT - Il Paris Saint Germain ha battuto la Stella Rossa Belgrado 6-1, 4-0, a Parigi in una partita della seconda giornata del Gruppo C di Champions League. Una gara senza storia nel ...

Champions League : United e Bayern bloccati sul pari - colpaccio Benfica : Il Valencia strappa lo 0-0 in casa del Manchester United, così come l'Ajax che fa 1-1 contro il Bayern. Pareggio anche nella sfida a porte chiuse di Lione, mentre il Benfica vince 3-2 in dieci ad ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : il trionfo delle italiane - Real Madrid ko - pari del Bayern Monaco e del Manchester United : E’ andata in archivio questa giornata di Champions League valida per la seconda giornata di incontri della massima competizione calcistica. Una serata che sorride alle italiane viste i netti successi di Juventus contro lo Young Boys (3-0) e della Roma contro Viktoria Plzen (5-0). I risultati a sorpresa non sono mancati. Il Real Madrid perde incredibilmente a Mosca contro il CSKA con rete di Nikola Vlašic ed ora il discorso qualificazione ...

Psg - Neymar : 'Tuchel può farci vincere la Champions. Futuro? Sto bene a Parigi - e con Mbappé...' : L'attaccante del PSG Neymar parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions con la Stella Rossa: 'Il Mondiale? Ho fatto del mio meglio per partecipare al Coppa del Mondo dopo l'infortunio. Ho dato il massimo, ma sono frustrato da questa competizione, non voglio piagnucolare per tutta la vita, ho più motivi per essere felice che triste oggi. Mbappé? Sono molto ...

Risultati Champions League : Ajax boom - pari Shakthar : Risultati Champions League– Prima giornata della massima competizione europea. Dopo le partite di ieri sera, ecco protagoniste le squadre del Girone F. Lo Shakthar non va oltre il 2-2 con l’Hoffenheim con i goal di Florian, Ismael, Havard, Maycon de Andrade. Nel Gruppo E, l’Ajax strapazza l’Aek Atene per 3-0. I marcatori: doppietta di Nicolas Tagliafico e Donny Van de Beek. Alle 21:00 in campo le italiane Juventus e ...