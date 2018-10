Champions League | Ronaldo incontra Ferguson | “Un grande allenatore | mi ha insegnato tanto”

Champions League - Bianchi : “Grande atteggiamento delle italiane” : “Non sono troppo stupito dei risultati altalenanti della Roma: l’ambiente capitolino è uno dei più difficili, viene fatta troppa dietrologia“. Così, a Rai Radio1 Sport, l’ex tecnico giallorosso Ottavio Bianchi. Secondo lui, “la differenza delle prestazioni in Champions è dovuta alla presa di coscienza del fatto che ogni singolo metro debba essere conquistato con sudore e che non ci sia nulla di scontato, ...

Quote Champions League : passaggio turno Roma a 1 - 13 : Dopo la vittoria di ieri col Cska, la Roma adesso è prima a pari merito con il Real Madrid nel Gruppo G e la qualificazione agli ottavi di finale è ormai a un passo: gli analisti Snai la danno appena a 1,13. I bookmakers non escludono nemmeno la possibilità che i giallorossi passino il turno da primi della classe. Nella scommessa su chi vincerà il girone, riferisce Agipronews, la Roma è data a 3,50, poco dietro il Real, che è favorito a ...

Champions League - 3^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Seconda tornata dei match di Champions League, validi per la terza giornata della fase a gironi. Il programma di oggi prevede diversi match interessanti, in primis Barcellona-Inter e Psg-Napoli, due impegni decisamente complicati per i club italiani. Tra le altre gare spicca Borussia Dortmund-Atletico Madrid. Di seguito i nostri pronostici. 18.55 Club Brugge-Monaco 2 Psv-Tottenham X2 21.00 Barcellona-Inter Under 3,5 Borussia ...

Champions League - gli ottavi per la Roma sono a portata di mano : la quota crolla ad 1 - 13 : Roma e Real Madrid sembrano volare a braccetto agli ottavi di finale di Champions League dopo i risultati di ieri sera La Roma ritrova i gol di Edin Dzeko e la vittoria, battendo per 3-0 il Cska Mosca nel terzo turno, grazie a una doppietta del bomber bosniaco e a una rete di Under. I giallorossi, adesso, sono primi a pari merito con il Real Madrid nel Gruppo G e la qualificazione agli ottavi di finale è ormai a un passo data a 1,13 appena ...

Champions League - Rio Ferdinand : “La partita dell’Old trafford sembrava un match adulti contro ragazzini” : Dopo la sconfitta interna del Manchester United contro la Juventus, non ci sta Rio Ferdinand. L’ex difensore del Manchester United ha parlato ai microfoni di BT Sport commentando la partita dell’Old trafford. All’ex giocatore non è affatto piaciuta la prestazione della sua vecchia squadra, rimproverando ai giocatori di Mourinho di essere stati poco incisivi: “La […] L'articolo Champions League, Rio Ferdinand: ...

Champions League - partite oggi in diretta tv : Barcellona-Inter su Rai1 e Sky - Psg-Napoli su Sky : Prosegue oggi, mercoledì 24 ottobre 2018, la Champions League, competizione che fino al 2021 sarà visibile interamente solo su Sky, con 138 incontri a stagione, compresi i Play-Off e la UEFA SuperCup. La Rai, per questa stagione, trasmetterà una partita in chiaro il mercoledì su Rai1. Nuovo format e nuovi orari, con partite divise in due fasce, ore 18.55 e ore 21, e 4 italiane al via: Juventus, Napoli, Roma e Inter, le cui partite ...

Champions League : Psg-Napoli - probabili formazioni e tempo reale alle 21. Dove vederla in tv : Ancelotti Arbitro: Zwayer , Germania, TV: Sky Sport Arena Ancelotti: «Psg? Non sono imbattibili» De Laurentiis: «Verratti non mi piacie» Champions League napoli psg Ancelotti Tutte le notizie di ...

Champions League, Barcellona-Inter e PSG-Napoli: Fuori Messi e Nainggolan, Insigne c'è. Non si ferma l'Inter. Nemmeno il tempo di godersi la settima

Champions League : Barcellona-Inter in diretta tv e streaming : Barcellona-Inter, partita valida per la terza giornata del Gruppo B della fase a gironi di Champions League, si gioca mercoledì 24 ottobre allo stadio Camp Nou di Barcellona, con calcio d’inizio fissato alle 21 italiane. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252 del satellite, ma sarà visibile anche in chiaro su Rai 1. Lo streaming sarà fruibile su pc, tablet e smartphone attraverso le ...

Champions League - Mourinho parla dopo Man Utd-Juve : Quando il sorteggio ci ha riservato la Juventus, sapevamo - ha detto Mourinho a Sky Sport - che noi avremmo lottato col Valencia per il secondo posto. Tra noi e la Juventus c'è una differenza di ...

Champions League - alla Juventus bastano tre punti in tre gare per il primato : TORINO - Un pareggio allo Stadium il 3 novembre, ancora con lo United , e la Juve sarà aritmeticamente agli ottavi di Champions . Traguardo non ancora matematico perché il Manchester battendo Juve e ...

Barcellona-Inter in tv - dove vedere la diretta Champions League in chiaro : E su Sky Sport Uno , satellite, digitale terrestre e fibra, e Sky Sport 252 , satellite e fibra, telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi; ...

Psg-Napoli in tv - dove vedere la diretta streaming Champions League : Psg-Napoli in diretta tv e streaming: telecronisti Psg-Napoli sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 , satellite e fibra, e Sky Sport 384 , digitale terrestre, , anche in 4K HDR ...

LIVE Psg-Napoli - Champions League 2019 in DIRETTA : a che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming : Oggi mercoledì 24 ottobre è il giorno della grande sfida. PSG e Napoli (ore 21.00) scenderanno sul celebre rettangolo di gioco del “Parco dei Principi” a Parigi per un match tanto atteso, valevole per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Una partita che si preannuncia altamente spettacolare e ricca di colpi di scena, considerando l’altissima qualità dei calciatori che scenderanno in campo. Le ...