Champions League 2019 | i risultati di oggi 24 ottobre | pareggio Napoli | ko Inter

PSG-Napoli - Champions League 2019 : 2-2. Insigne e Mertens illudono - ma un autorete e l’eurogol di Di Maria riprendono gli azzurri : PSG-Napoli, match valevole per la terza giornata del Gruppo C della Champions League 2018/19 si è giocata al Parco dei Principi di Parigi. Per lunghi tratti dell’incontro i Principi non sono stati i transalpini, ma gli azzurri di mister Ancelotti che hanno messo in campo una prova scintillante. Il 2-2 finale lascia enorme amaro in bocca ai Partenopei, passati in vantaggio due volte (con Insigne nel primo tempo, e Mertens nella ripresa) ma ...

Risultati Champions League 3ª giornata – Poker Borussia e Liverpool - Inter ko : che beffa per il Napoli : Borussia Dortmund e Liverpool vincono per 4-0 su Atletico Madrid e Stella rossa. Inter sconfitta a Barcellona, il Napoli rimontano allo scadere dal PSG: i Risultati della 3ª giornata di Champions League Martedì sera di grande calcio sui campi di tutto Europa per la 3ª giornata di Champions League. Pioggia di gol e verdetti importanti nella notte, ad iniziare dal clamoroso 4-0 con il quale il Borussia Dortmund stende l’Atletico Madrid. ...

Nelle partite di Champions League di stasera Napoli-PSG è finita 2-2 - mentre l’Inter ha perso 2-0 contro il Barcellona : Delle due squadre italiane che giocavano stasera in Champions League, il Napoli ha pareggiato 2-2 contro il Paris Saint-Germain, mentre l’Inter ha perso 2-0 contro il Barcellona. Il Napoli era andato in vantaggio con Lorenzo Insigne e aveva dominato il The post Nelle partite di Champions League di stasera Napoli-PSG è finita 2-2, mentre l’Inter ha perso 2-0 contro il Barcellona appeared first on Il Post.

Highlights Champions League : PSG-Napoli 2-2. Video Gol - Pagelle e tabellino : PSG-Napoli – Nel primo tempo Napoli in vantaggio al Parco dei Principi grazie al bel gol di Insigne con un pallonetto su Areola dopo il tocco di Callejon. Ottimo il primo tempo degli azzurri che hanno prima controllato gli attacchi del PSG, poi li ha colpiti alla prima vera palla da rete. La squadra francese […] L'articolo Highlights Champions League: PSG-Napoli 2-2. Video Gol, Pagelle e tabellino proviene da Serie A News Calcio - ...

Risultati Champions League : poker Liverpool - l’Atletico cade a Dortmund [FOTO] : 1/33 AFP/LaPresse ...

Basket - Champions League 2018-2019 : la Virtus Bologna vince ancora. Successo schiacciante a Lubiana : La Virtus Bologna sa solo vincere in Champions League. Terzo successivo consecutivo per la squadra di Pino Sacripanti, che domina in Slovenia contro l’Olimpija Lubiana, imponendosi per 92-61 al termine di una partita che Aradori e compagni avevano già fatto loro all’intervallo. Ottima prestazione di Kevin Punter, che è stato il miglior marcatore della partita con 18 punti. Da segnalare, però, soprattutto la prova di Alessandro ...

PSG-Napoli 1-2 : risultato e cronaca in diretta live - Champions League 2018/2019 : PSG-Napoli, gruppo C Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Barcellona-Inter 2-0 : pagelle e tabellino - Champions League 2018/2019 : Barcellona-Inter, Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

VIDEO Barcellona-Inter 2-0 - Highlights Champions League : gol e sintesi. Rafinha e Alba stendono i nerazzurri : L’Inter è stata sconfitta dal Barcellona per 2-0 nel match valido per la terza giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri sono stati dominati dai blaugrana al Camp Nou e sono crollati sotto i gol di Rafinha e Jordi Alba, un gol per tempo ha inflitto ai ragazzi di Luciano Spalletti la prima sconfitta stagionale nella massima competizione continentale. Di seguito i VIDEO con gli Highlights e i gold i Barcellona-Inter ...

Pagelle Psg-Napoli 1-2 - Champions League 2019 : Mertens e Insigne fanno sognare i partenopei - Neymar e Mbappé deludenti : Un’altra impresa eccezionale: il Napoli di Champions League fa sul serio e vola in vetta alla classifica del girone dopo aver battuto a Parigi uno spento Paris Saint German per 2-1 con le reti dei bomber Insigne e Mertens. Per la squadra di Ancelotti davvero tanta voglia di esultare: la qualificazione agli ottavi non è così lontana. NAPOLI Ospina, voto 6: primo tempo gestito con grande attenzione dal portiere colombiano, attento in ...

Pagelle Barcellona-Inter 2-0 - Champions League in DIRETTA : i voti della partita. Icardi e compagni crollano contro la banda Coutinho : L’Inter è stata sconfitta dal Barcellona per 2-0 nel match valido per la terza giornata della Champions League 2018-2019. I nerazzurri si sono dovuti inchinare al cospetto dei blaugrana al Camp Nou. Di seguito le Pagelle dei giocatori scesi in campo. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI Barcellona-Inter Pagelle Barcellona-Inter 2-0: INTER: Handanovic: 6. Incolpevole sui due gol subito, in alcuni frangenti ci ...

RISULTATI Champions LEAGUE/ Classifica aggiornata : Mario Rui segna nella sua porta! Diretta gol live : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle otto partite di mercoledì 24 ottobre per la terza giornata della fase a gironi(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 22:12:00 GMT)

Pagelle/ Psg Napoli : i voti della partita (Champions League - primo tempo) : Pagelle Psg Napoli: i voti della partita con i migliori e i peggiori visti in campo al Parco dei Principi per la terza giornata della Champions League, girone C.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 22:04:00 GMT)

DIRETTA RISULTATI Champions League : in campo Barcellona Inter 1-0 - PSG Napoli 0-1 LIVE : Champions League, si gioca PSG Napoli 0-1 e Barcellona-Inter 1-0 LA CRONACA DELLA PARTITA BARççA AVANTI CON RAFINHA AL 32' GOL DI INSIGNE AL 30' Le altre squadre in campo , RISULTATI E CLASSIFICHE , Dortmund-Atlético 0-0 Lokomotiv Mosca-Porto 0-1 LIVErpool-Red Star 1-...