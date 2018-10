Champions | Di Maria beffa il Napoli al 93' | il Psg impone il 2-2 agli azzurri

PSG-Napoli - Champions League 2019 : 2-2. Insigne e Mertens illudono - ma un autorete e l’eurogol di Di Maria riprendono gli azzurri : PSG-Napoli, match valevole per la terza giornata del Gruppo C della Champions League 2018/19 si è giocata al Parco dei Principi di Parigi. Per lunghi tratti dell’incontro i Principi non sono stati i transalpini, ma gli azzurri di mister Ancelotti che hanno messo in campo una prova scintillante. Il 2-2 finale lascia enorme amaro in bocca ai Partenopei, passati in vantaggio due volte (con Insigne nel primo tempo, e Mertens nella ripresa) ma ...

Champions League - i risultati in diretta LIVE della seconda giornata. Poker di Di Maria - Psg avanti 4-0 : PSG-STELLA ROSSA 4-0 LIVE 20', 22' Neymar, 37' Cavani, 41' Di Maria PSG, 4-3-3,: Areola; Meunier, Thiago Silva, Kimbempe, Bernat; Verratti, Rabiot; Mbappè, Neymar, Di Maria; Cavani. All.: Tuchel ...

Champions - Real Madrid-Roma 3-0 : in gol Isco su punizione - Bale e Mariano : Se c'è una nota positiva per la Roma nella pesante sconfitta di Madrid, 3-0, arriva dall'uomo più discusso, Robin Olsen, autore di 6-7 parate importanti, di cui almeno due decisive. E se la Roma per ...

