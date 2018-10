CF | conti 2018 | prevista eccedenza di 2 | 5 miliardi

Moto2 - GP Australia 2018 : Francesco Bagnaia vuole sfruttare il momento e sbarca a Phillip Island per chiudere i conti : Francesco “Pecco” Bagnaia non si vuole più fermare. Il pilota nato a Torino sbarca a Phillip Island per il Gran Premio d’Australia 2018 della Moto2 con un bottino di ben 37 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore, il portoghese Miguel Oliveira. L’alfiere del team Sky Racing VR46 sta dominando questo ultimo scorcio di stagione e non ha la minima intenzione di voltarsi indietro. La vittoria di Motegi, anche se ...

GRANDE FRATELLO VIP 2018 - 5a PUNTATA/ Eliminati - diretta e nuovi concorrenti - Marchesa : "l'agguato continua" : GRANDE FRATELLO Vip 2018, in onda la quinta PUNTATA: questa sera l'ingresso di Alessandro Cecchi Paone, Ela Weber e Maria Monsè. Jane Alexander risponderà alla proposta di nozze?(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 21:50:00 GMT)

Diretta/ Wta Finals 2018 Kerber Bertens (1-6 6-3 6-4) : l'olandese continua il suo momento magico! : Diretta Wta Finals 2018: Sloane Stephens batte Naomi Osaka e Kiki Bertens rimonta Angelique Kerber, il gruppo rosso del Master femminile di Singapore si apre con due sorprese(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:26:00 GMT)

Rugby - continental Shield 2018-2019 : vittorie per Petrarca e Calvisano : Tre compagini italiane impegnate nel Continental Shield 2018-2019 di Rugby: anche uno scontro diretto tra le azzurre nella giornata odierna. Andiamo a riepilogare i risultati e le classifiche aggiornate. Nella Pool B può esultare il Petrarca Padova: vittoria per 31-12 allo Stade Nelson Mandela di Bruxelles sui Barbarians belgi per i campioni d’Italia. Arriva anche il bonus offensivo per rafforzare la vetta nel girone. Derby tra Calvisano e ...

Moto2 - GP Giappone 2018 : Francesco Bagnaia parte per il trittico asiatico con l’intenzione di chiudere i conti in anticipo : Fino a qualche settimana fa, più esattamente al ritorno in pista dopo le vacanze estive, c’era la netta sensazione che il titolo del Mondiale Moto2 2018 si sarebbe deciso sul filo di lana, addirittura in occasione della gara di Valencia. Dopo il successo di Miguel Oliveira in Repubblica Ceca, a metà agosto, sembrava che il portoghese fosse pronto a tenere la manopola del gas a tutta, per iniziare il rush finale da leader della classifica ...

E-commerce continua a crescere in Italia. I prodotti più venduti 2018-2019 e settore trainanti. Statistiche : Turismo, prodotti di informatica e tecnologici e abbigliamento: settori e prodotti che trainano la crescita costante dell’E-commerce in Italia

Riforma pensioni 2018 e Quota 100/ Cottarelli conferma i conti sugli assegni d'oro (ultime notizie) : Quota 100 e Riforma pensioni, ultimissime. Cottarelli conferma i conti sugli assegni d'oro. Le news e le ultime notizie sui principali temi previdenziali di oggi(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 15:32:00 GMT)

MotoGP - GP Giappone 2018 : Marc Marquez può già chiudere i conti. Andrea Dovizioso vuole rovinare la festa : La scorsa stagione il Gran Premio del Giappone di MotoGP fu uno dei più belli ed avvincenti non solo dello scorso campionato, ma degli ultimi anni. il duello tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso sotto la pioggia incessante di Motegi regalò uno spettacolo davvero incredibile, con la vittoria del romagnolo proprio all’ultima curva dopo un corpo a corpo con il rivale spagnolo. Con quel successo il ducatista provò l’ultimo disperato ...

Rugby - continental Shield 2018-2019 : pari il derby Rovigo-Padova - Calvisano corsaro in Georgia : Scattata la stagione europea del Rugby: dato il via alla Champions Cup, alla Challenge Cup ed alla Continental Shield. Nella prima non ci sono italiane, nella seconda sono presenti Benetton e Zebre, nella terza quattro squadre del Top12 (le semifinaliste dell’ultimo campionato di Eccellenza). Nella Pool A della Continental Shield successo in Georgia per il Calvisano, vittorioso sul campo del Locomotive Tbilisi: 6-17 il punteggio finale ...

continuano le Offerte di Halloween su GearBest [12-13 ottobre 2018] : Ancora tante Offerte per il Pre-Halloween su GearBest con tante Offerte da far paura per tutto questo weekend. Ecco le migliori con i codici sconto Su GearBest è già Halloween: Tecnologia in sconto del 20% [12-13 ottobre 2018] Halloween si avvicina ma GearBest è partito in netto anticipo così da far arrivare i prodotti prima della festa di fine mese. Halloween […]

Rugby - continental Shield 2018-2019 : subito derby Rovigo-Padova - Calvisano in Georgia : Comincia la stagione europea del Rugby: domani via alla Champions Cup, alla Challenge Cup ed alla Continental Shield. Nella prima non ci saranno italiane, nella seconda sono presenti Benetton e Zebre, nella terza quattro squadre del Top12 (le semifinaliste dell’ultimo campionato di Eccellenza). Nella Pool A della Continental Shield trasferta in Georgia per il Calvisano, impegnato sul campo del Locomotive Tbilisi: fischio d’inizio ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Benetton e Zebre all’esordio nel secondo torneo continentale : Comincia la stagione europea del Rugby: domani via alla Champions Cup, alla Challenge Cup ed alla Continental Shield. Nella prima non ci saranno italiane, nella seconda sono presenti Benetton e Zebre, nella terza quattro squadre del Top12 (le semifinaliste dell’ultimo campionato di Eccellenza). Domani alle ore 15.00 a Monigo il Benetton esordirà nella Pool 5 contro i francesi del Grenoble. Si è allungata dopo l’ultima gara del Pro14 ...

Rugby Challenge Cup 2018-2019 : Benetton e Zebre all'esordio nel secondo torneo continentale : Comincia la stagione europea del Rugby: domani via alla Champions Cup, alla Challenge Cup ed alla Continental Shield. Nella prima non ci saranno italiane, nella seconda sono presenti Benetton e Zebre, nella terze quattro squadre del Top12 (le semifinaliste dell'ultimo campionato di Eccellenza).