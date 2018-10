Cervello | ricordi indelebili nella memoria se respiri con il naso

Il tempo dei ricordi : l’orologio nel Cervello cataloga le esperienze : Fra gli ‘orologi’ che si nascondono nel nostro cervello ce n’è anche uno che ha il compito di catalogare le esperienze vissute, ordinandole nel tempo e immagazzinandole nella memoria in base alla sequenza in cui si sono verificate. Si tratta di un circuito localizzato nella corteccia entorinale laterale, proprio accanto alle aree che regolano la percezione dello spazio. E non agisce come farebbero le lancette di una sveglia ...