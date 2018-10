Centri per l’impiego | la bozza del piano proposto a Di Maio | tre tappe per arrivare a un

Cina - 'Centri vocazionali' per uiguri : gestiti come prigioni : ... appaiono come moderne scuole dove studenti felici studiano il cinese mandarino, migliorano le loro competenze lavorative e coltivano i loro hobby, facendo sport o danze folkloristiche. …

Accordo in Regione - Linkedin entra nei Centri per l'impiego della Liguria : Praticamente la proiezione nel mondo reale della nostra piattaforma digitale, composta da professionisti che come noi cercano di aiutare le persone a realizzarsi nel mondo del lavoro. Per questo ...

Roma - nuovi Centri per l'impiego : 160 assunti e unico software : Nuove assunzioni e corsi di aggiornamento professionale. La riforma dei Centri per l'impiego del Lazio in vista del Reddito di cittadinanza è partita: dai 561 dipendenti attuali si prevede di arrivare ...

Lavoro : Donazzan - in Veneto Centri per impiego pronti dopo riforma avviata da regione (2) : (AdnKronos) - E infatti si è completata in Veneto la nuova organizzazione dei Centri per l’impiego. Con l’approvazione in Consiglio Regionale delle modifiche alla legge regionale 3/2009 in materia di occupazione e mercato del Lavoro giunge a compimento il percorso di transizione in capo alla regione

Lavoro : Donazzan - in Veneto Centri per impiego pronti dopo riforma avviata da regione : Venezia, 21 ott. (AdnKronos) - "I Centri per l'impiego del Veneto sono pronti per il reddito di cittadinanza? Sì, se sapessi cos'è davvero il reddito di cittadinanza. In ogni caso, i nostri Centri per l'impiego, anche se sotto organico, sono ben strutturati e formati per prendere in carico le person

Lavoro : Donazzan - in Veneto Centri per impiego pronti dopo riforma avviata da regione (3) : (AdnKronos) - La nuova legge regionale conferma la funzione programmatoria della regione, titolare delle funzioni di indirizzo, programmazione, controllo e valutazione delle politiche del Lavoro, chiarendo quali attività competano alla rete dei servizi per il Lavoro e quali siano di pertinenza esclu

Le scuole come Centri sportivi : concorso per 12mila nuovi prof di ginnastica : di Lorena Loiacono Lo sport sale in cattedra o, meglio, va in palestra: nelle scuole elementari arrivano 12mila docenti specializzati in educazione fisica, che potenzieranno l'attività motoria nelle ...

Migranti - Garante dei detenuti : “Gravi criticità nei Centri per il rimpatrio”. La replica del Viminale : “È colpa degli ospiti” : Nei quattro centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) visitati quest’anno sono stati riscontrati fattori di “gravi criticità“. La denuncia arriva dal rapporto del Garante nazionale per i diritti dei detenuti rivolto al Viminale. E il ministero dell’Interno risponde: “I nostri sforzi vengono spesso vanificato dai continui e violenti comportamenti degli ospiti”. Secondo il capo del Dipartimento Immigrazione, Gerarda ...

Centri impiego - cosa manca alla riforma per funzionare davvero : di Francesco Giubileo e Francesco Pastore Il Governo stanzierà circa un miliardo di euro per la riforma dei Centri per l’impiego (Cpi). Qui di seguito prendiamo spunto da alcune dichiarazioni del ministro del Lavoro Luigi Di Maio (disponibili su: www.lavoro.gov.it) per capire meglio come sarà realizzata la riforma. 1. L’erogazione del reddito di cittadinanza sarà centralizzata a livello nazionale e l’assegno non sarà erogato dai Cpi. ...