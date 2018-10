Central Coast Mariners | ultimatum a Bolt | chiede tre milioni di euro

Usain Bolt chiede troppi soldi ai Central Coast Mariners - potrebbe chiudersi subito il suo sogno del calcio professionistico : Il sogno di giocare a calcio da professionista, per Usain Bolt, sembra esser destinato a rimanere tale, almeno finché le pretese in termini di soldi del recordman del mondo dei 100 metri piani non scenderanno. Il giamaicano, al momento in prova con i Central Coast Mariners (A-League australiana, la corrispondente della nostra Serie A), sta avendo più di qualche problema in relazione all’offerta contrattuale. I Mariners hanno offerto a Bolt ...

Central Coast Mariners - ultimatum ad Usain Bolt : “o firmi o vai via” : Central Coast Mariners alle prese con il caso Bolt, il quale sta riflettendo a lungo sulla sua firma per il club della A-League australiana Si assottigliano le possibilità di vedere il ‘re’ della velocità Usain Bolt giocare nella A-League australiana. A quanto riporta il quotidiano ‘The Sydney Morning Herald’ dopo il periodo di prova il Central Coast Mariners ha avanzato una offerta economica all’otto volte ...

Bolt rifiuta l'offerta della Valletta FC - il giamaicano resta in prova con i Central Coast Mariners : Il giamaicano ha deciso di declinare l'offerta arrivata da Malta, preferendo continuare con i Central Coast Mariners Usain Bolt ha rifiutato l'offerta biennale della Valletta FC dopo aver deciso di ...

La prima doppietta di Usain Bolt con la maglia dei Central Coast Mariners : Da star dell’atletica mondiale a calciatore. Il sogno di Usain Bolt è diventato realtà. Il giamaicano ha realizzato una doppietta da

Usain Bolt - prima doppietta da calciatore/ Video - due gol per l'ex velocista con i Central Coast Mariners : Usain Bolt, prima doppietta da calciatore. Video ultime notizie, due gol per l'ex velocista giamaicano con i Central Coast Mariners, compagine australiana(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 13:18:00 GMT)

I progressi di Bolt ai Central Coast Mariners : parla l’allenatore del club australiano : Usain Bolt ai Central Coast Mariners, l’allenatore della squadra australiana fa il punto sulla situazione dell’ex corridore olimpico “Bolt sta facendo progressi e questa è la cosa principale, fin da subito è stato detto che aveva bisogno di tempo, abbiamo detto che gli avremmo dato 12 mesi se necessario. E’ ragionevole dire che a gennaio valuteremo a che punto è“. E’ la precisazione del tecnico dei ...

Ora Bolt è un calciatore professionista - ecco l'esordio con i Central Coast Mariners : «Guardate un po' chi ha fatto il suo esordio da calciatore professionista? Congratulazioni, Usain Bolt». Il primatista mondiale dei 100 e 200 ha giocato la sua prima partita vera, entrando in campo ...

Usain Bolt - nuova vita da calciatore : via all’avventura con il Central Coast Mariners : Usain Bolt- Usain Bolt si prepara all’esordio con la sua nuova squadra, in quella che si annuncia la sua nuova vita da calciatore. Il giamaicano farà il suo esordio in amichevole con il Central Coast Mariners, squadra australiana della A-League . “Sarò nervoso” Bolt ha ammesso: “Sicuramente sarò nervoso. Questa volta la beneficenza non c’entra, sarà una partita vera […] L'articolo Usain Bolt, nuova vita da ...

Inizia la nuova esperienza di Usain Bolt con i Central Coast Mariners : E’ Iniziata la nuova avventura di Usain Bolt con i Central Coast Mariners. L’uomo più veloce del mondo ha svolto la prima sessione di allenamento con il club australiano che milita nella A-League. Il giamaicano, che dopo l’addio all’atletica sta inseguendo il sogno di giocare a calcio da professionista, è sceso in campo di fronte a un centinaio di giornalisti e fotografi al Central Coast Stadium di Gosford per un allenamento di circa 45 ...

Bolt in Australia : provino con i Central Coast Mariners : ' Voglio giocare a calcio e cogliere la mia occasione - le parole di Bolt all'arrivo a Sydney - Farò vedere, come sempre, il mio meglio, mostrerò al mondo di che pasta sono fatto '. L'ex sprinter ...