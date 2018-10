Cefalea a grappolo | 20 cose da sapere

vanityfair

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Dipende da una predisposizione geneticaÈ legata a una disfunzione dell’ipotalamoNon è causata dallo stressPuò essere episodica oppure cronicaCrea problemi anche nelle fasi intercriticheÈ diffusa fra i fumatori (ma non è originata dal fumo)È più pesante per chi già soffre di insonnia o depressioneIn fase attiva può essere ridotta grazie ad alcune accortezzeIn fase attiva è scatenata anche dall'esposizione a certi solventiNon passa se si smette (in assoluto) di fumare o di bereNon può essere curata in maniera definitivaPuò essere contrastata anche con l’ossigeno-terapiaForse può essere contrastata con l'alimentazioneProvoca un disagio emotivo che va condivisoVa contrastata anche con piccole accortezze psicologicheRichiede di essere riconosciuta dai famigliari di chi ne soffreÈ più sostenibile (anche) se i famigliari non fanno certi erroriA volte necessita di un vero e proprio supporto ...