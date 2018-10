Cede scala mobile in metropolitana a Roma | feriti tifosi del Cska Mosca

Roma - Cede la scala mobile del metrò : 24 tifosi russi feriti | Aperte due inchieste | Testimoni : "Saltavano" : Nella stazione Repubblica della metro A di Roma una scala mobile ha ceduto coinvolgendo un gruppo di tifosi del Cska Mosca

Cede scala mobile in metro a Roma : in un documento del 2015 la richiesta - inascoltata - al Comune : Una frenata, poi il rullo di metallo ha preso a scivolare a velocità folle, trascinando i passeggeri nell'imbuto dei gradini incagliati alla base della scala, taglienti come lame. La sequenza è ...

