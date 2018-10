Cathay Pacific blocca maxi furto dati | coinvolti 9 mln passeggeri

La Cathay Pacific sbaglia a scrivere il suo nome su uno dei suoi aerei : Cathay Pacific è una compagnia aerea con base ad Hong Kong, balzata agli "onori" del web non per la precisione del servizio ma per un errore di trascrizione del proprio nome sul lato di uno dei suoi velivoli. La scritta sul lato degli aerei della compagnia è il nome del brand. Ma un attento osservatore ha notato che all'aeroporto di Hong Kong ne era parcheggiato uno con una "F" mancante.Da "Cathay Pacific" a "Cathay Paciic": ...