Caso Stefano Cucchi | inquinamento prove | l' atto fu modificato per ordine dall' alto

LE IENE SHOW/ Diretta e servizi 21 ottobre : i viadotti in Abruzzo e il Caso Stefano Cucchi : Le IENE SHOW, Diretta e servizi 21 ottobre: i viadotti in Abruzzo, la testimonianza di Riccardo Casamassima nel processo Cucchi e la pistola al peperoncino.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 11:08:00 GMT)

Dasha Kina - da Stefano Sala al GF Vip per Benedetta Mazza?/ “In Caso di tradimento sparisco per sempre” : Dasha Kina, da Stefano Sala al GF Vip per Benedetta Mazza? I fan della modella ucraina chiedono un confronto in diretta: “In caso di tradimento sparisco per sempre”. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 20:52:00 GMT)

Grande Fratello Vip : La fidanzata di Stefano Sala - Dasha Dereviankina : ”In Caso di tradimento lo saluterò per sempre e sparirò’’ : La fidanzata di Stefano Sala, la modella ucraina Dasha Dereviankina, inizia a mostrare i primi segni di insofferenza nei confronti del rapporto che si sta creando all’interno della casa del Grande Fratello Vip tra... L'articolo Grande Fratello Vip: La fidanzata di Stefano Sala, Dasha Dereviankina: ”In caso di tradimento lo saluterò per sempre e sparirò’’ proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Stefano Sala e Benedetta Mazza si sono baciati?/ Grande Fratello Vip 2018 : primo Caso di corna in arrivo... : A quanto pare Stefano Sala è pronto a mettere da parte la sua fidanzata per lanciarsi a capofitto nella sua particolare amicizia con Benedetta Mazza tanto da chiederle un bacio, e adesso?(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 11:48:00 GMT)

Caso Cucchi - Trenta incontra Ilaria insieme al comandante dei Carabinieri. La sorella di Stefano : “Onorati dell’invito” : “L’incontro è stato fortemente voluto dal ministro Trenta e si svolgerà in sede al ministero”. Da Palazzo Baracchini fanno sapere che mercoledì 17 ottobre la titolare del dicastero Elisabetta Trenta incontra Ilaria Cucchi e il comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri. All’incontro sarà presente anche l’avvocato della famiglia Cucchi Fabio Anselmi. “Ho accettato volentieri l’invito del ministro della ...

Stefano Cucchi - due tendenze insopportabili nel dibattito sul Caso : Come i miei 25 lettori avranno notato, da un po’ di tempo sono assente da questo blog e, se qualcuno ha sentito la mancanza, me ne scuso. Sono all’estero e fatico a seguire le vicende italiane. Rientrato per qualche giorno, però, sono rimasto colpito da alcuni aspetti che la comunicazione giornalistica ha sviluppato attorno al caso Cucchi e alle sue più recenti, inattese evoluzioni. Ci sono in particolare due tendenze, nel dibattito sul tema, ...

Caso Cucchi : Ilaria Cucchi - sorella di Stefano ospite a Sky TG24 - : Il giorno dopo la svolta nel processo sulla morte di Stefano Cucchi, in cui un carabiniere imputato ha ammesso il pestaggio e accusato altri due colleghi, la sorella ribadisce: "La verità era sotto ...

Tutte le tappe del Caso Stefano Cucchi : (foto: Ap/LaPresse) Giovedì 11 ottobre è stato un giorno importante nel processo sul caso di Stefano Cucchi, il giovane romano arrestato ormai nove anni fa (era il 15 ottobre del 2009) e deceduto a il 22 ottobre all’ospedale Pertini di Roma. Per la prima volta uno degli imputati, il carabiniere Francesco Tedesco, ha parlato delle violenze subìte dal giovane romano, accusando apertamente i colleghi dell’arma Raffaele D’Alessandro e Alessio Di ...

Caso Cucchi - Boldrini : “Ilaria - nessuno potrà ridarti Stefano - ma hai infranto il muro dell’omertà” : "Ora, finalmente, sta emergendo la verità. È vero, nessuno ti restituirà Stefano, ma hai dimostrato a tutti che quando ci si impegna per una causa giusta e lo si fa con intelligenza e determinazione, come hai fatto tu, si può infrangere il muro dell’omertà e dell’ipocrisia. Io ti abbraccio e ti sono accanto. E sarò al tuo fianco fino a quando non si avrà giustizia", ha scritto l'ex presidente della Camera Laura Boldrini in una lettera ...

Caso Stefano Cucchi - la sorella Ilaria : dopo 9 anni si è rotto il muro - : Le parole della sorella di Stefano Cucchi dopo la svolta nel processo per la morte del fratello, con un imputato che ha ammesso che c'è stato il pestaggio . "Oggi sappiamo la verità su quanto ha ...

Caso Stefano Cucchi : un carabiniere - “Anche il comandante sapeva” : Caso Stefano Cucchi – Svolta nel Caso ancora dibattuto a processo. Nella nuova udienza della Corte d’Assise, un militare ha sottolineato che anche il comandante sarebbe stato a conoscenza del pestaggio. Soddisfazione da parte della sorella di Stefano Cucchi: “Ora in tanti dovranno chiedere scusa”. Caso Stefano Cucchi, carabiniere punta il dito contro i due colleghi Colpo di scena durante l’udienza che si è tenuta ...

Caso Stefano Cucchi - carabiniere accusa due colleghi di pestaggio - : Un militare, anche lui imputato, ha chiamato in causa altri due imputati nel processo a Roma. Lo ha reso noto il pm a inizio udienza

Uomini e Donne - Caso Sara Affi Fella : il pensiero di Selvaggia Roma - Stefano Monte - Eugenio Colombo : Il caso Sara Affi Fella, in queste ore, dopo la pubblicazione del video in cui la redazione di 'Uomini e Donne' smaschera il 'piano diabolico' dell'influencer napoletana alla ricerca di popolarità e guadagno facile scegliendo Luigi Mastroianni ma, di fatto, restando con l'ex storico Nicola Panico, con la complicità dei genitori, si arricchisce di nuove 'voci'.prosegui la letturaUomini e Donne, caso Sara Affi Fella: il pensiero di ...