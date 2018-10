Caso Khashoggi | Trump accusa bin Salman

"Processiamo i responsabili a Istanbul" - Erdogan presenta il conto sul Caso Khashoggi e a pagarlo potrebbe essere Trump : La richiesta che potrebbe scatenare la "guerra diplomatica" viene a conclusione della "nuda e cruda verità" sull'assassinio di Jamal Khashoggi che Recep Tayyp Erdogan aveva annunciato nei giorni scorsi e che oggi ha svelato in Parlamento. Il presidente turco misura le parole, sembra addolcirle, riconosce l'impegno del re saudita, ma la richiesta finale è di quelle che a Palazzo reale risuonano come una dichiarazione di guerra. ...

Germania-Arabia Saudita : ministro Esteri Maas - in corso revisione licenze esportazioni armi a Riad per Caso Khashoggi : Dopo l'Algeria con 741,3 miliardi di euro, il regno degli Al Saud è il secondo acquirente di armi tedesche nel mondo per un valore di 416,4 milioni di euro. , segue, , Geb,

La verità di Erdogan sul Caso Khashoggi. Trump insoddisfatto delle spiegazioni di Riad : È il giorno delle verità turca sul caso dell'uccisione di Jamal Khashoggi nel consolato saudita di Istanbul. C'è grande attesa per le rivelazioni annunciate dal presidente Recep Tayyip Erdogan, che ha promesso la verità "nuda e cruda" sull'assassinio del giornalista, di cui viene accusata l'Arabia Saudita.Il ministro degli Esteri saudita Adel al-Jubeir ha detto che saranno messe in atto misure per garantire che un ...

Caso Khashoggi - Trump : "Piano andato storto". Attesa verità di Erdogan - : Il presidente Usa racconta che il principe ereditario saudita gli ha detto che "né lui né il re sono coinvolti". Ribadisce di non voler bloccare la vendita di armi a Riad. Oggi la Turchia renderà ...

Jamal Khashoggi - il Caso del giornalista ucciso : ritrovata auto e agente saudita ripreso con i suoi abiti - : La Cnn ha diffuso un fermo immagine che mostra uno dei 15 componenti del commando uscire dal consolato indossando i vestiti del reporter. Intanto, è stato ritrovato un minivan con targa saudita: si ...

Caso Khashoggi - una talpa saudita in Twitter per spiare i dissidenti - : I servizi di Riad, secondo il "New York Times", avrebbero reclutato un ingegnere della piattaforma, poi licenziato nel 2015, e creato un esercito di utenti per screditare le voci avverse al regime

Le ammissioni di Riad sul Caso Khashoggi fanno comodo all'Occidente : Alla fine l'Arabia Saudita ha ammesso che il giornalista dissidente Jamal Khashoggi, a 18 giorni dalla scomparsa, sia morto nel Consolato del Regno a Istanbul, in Turchia. L'annuncio è arrivato nella notte italiana attraverso la tv di Stato di Riad.Khashoggi sarebbe stato ucciso durante una colluttazione, strangolato nel tentativo di impedirne la fuga. A precedere questa ricostruzione una raffica di arresti, almeno 18, e la rimozione di ...

Caso Khashoggi - Riad : "Il principe bin Salman era all'oscuro' - : Il ministro degli Esteri saudita afferma che l'uccisione del giornalista è stata "un'operazione scellerata" della quale l'erede al trono non sapeva nulla. La Germania interrompe la vendita di armi. ...

Caso Khashoggi - chiamato in causa re Salman : ... fortemente voluto da Mohammed che aveva ottenuto la partecipazione di dirigenti delle maggiori imprese mondiali nonché di altissimi esponenti del mondo finanziario e politico. Le continue defezioni ...

Il Caso Khashoggi spacca il mondo della tecnologia : da Uber a Slack - gli investimenti dei sauditi : Con la scomparsa del giornalista Jamal Khashoggi, gli occhi del mondo sono tornati sulla famiglia reale saudita, accusata di essere la mandante del presunto omicidio. E questo ha ricadute su diversi settori, da quello petrolifero a quello tecnologico. Il principe Mohammed bin Salman e il suo fondo sovrano sono infatti diventati, negli ultimi due anni, grandi investitori in società, servizi e applicazioni digitali. Il Saudi Arabian ...

Il Caso Khashoggi spacca il mondo della tecnologia : da Uber a Slack - gli investimenti dei sauditi : Con la scomparsa del giornalista Jamal Khashoggi, gli occhi del mondo sono tornati sulla famiglia reale saudita, accusata di essere la mandante del presunto omicidio. E questo ha ricadute su diversi settori, da quello petrolifero a quello tecnologico. Il principe Mohammed bin Salman e il suo fondo sovrano sono infatti diventati, negli ultimi due anni, grandi investitori in società, servizi e applicazioni digitali. Il Saudi Arabian ...

Le novità nelle indagini sul Caso Khashoggi : La polizia ha perquisito per nove ore la residenza del console saudita a Istanbul e sta perlustrando una zona boschiva dove potrebbe essere stato seppellito il corpo di Khashoggi The post Le novità nelle indagini sul caso Khashoggi appeared first on Il Post.

Khashoggi : da Istanbul a Riad - tutte le tappe del Caso : Grandi nomi nel mondo degli affari si allontanano da Riad, con il rischio di compromettere i piani ambiziosi del principe ereditario. Il miliardario britannico Richard Branson congela diversi ...

Caso Khashoggi - 'Legati al principe Salman 4 dei sospettati' : Trump difende principe saudita: "Trattato come Kavanaugh" - Donald Trump ha criticato le voci di condanna che si stanno levando in giro per il mondo contro la monarchia saudita. "Ci siamo di nuovo: ...