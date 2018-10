Caso Dj Fabo | la Consulta non decide e chiede al Parlamento di intervenire

La Consulta scarica sul parlamento il Caso Dj Fabo : L'attuale assetto normativo sul fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti. Per consentire in primo luogo al parlamento di intervenire con un'appropriata disciplina, la Corte Costituzionale ha deciso di rinviare la trattazione della questione di costituzionalità dell'articolo 580 codice penale, sull'aiuto al ...

Suicidio assistito - sul Caso Dj Fabo la Consulta deciderà subito. Cappato : “Governo contro me? Aspetto la politica da 5 anni” : Il caso di Dj Fabo e di Marco Cappato è arrivato in Corte costituzionale. I giudici della Consulta hanno ascoltato tutte le parti, in particolare gli avvocati che rappresentano il leader radicale dell’associazione Luca Coscioni, accusato di istigazione e aiuto al Suicidio e i rappresentanti dell’avvocatura dello Stato, in rappresentanza del governo. In udienza era presente Valeria Imbrogno, compagna di Dj Fabo, ma ...

