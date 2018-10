Caso Dj Fabo | la Consulta chiede al Parlamento di intervenire con una legge

Suicidio assistito - sul Caso Dj Fabo la Consulta deciderà subito. Cappato : “Governo contro me? Aspetto la politica da 5 anni” : Il caso di Dj Fabo e di Marco Cappato è arrivato in Corte costituzionale. I giudici della Consulta hanno ascoltato tutte le parti, in particolare gli avvocati che rappresentano il leader radicale dell’associazione Luca Coscioni, accusato di istigazione e aiuto al Suicidio e i rappresentanti dell’avvocatura dello Stato, in rappresentanza del governo. In udienza era presente Valeria Imbrogno, compagna di Dj Fabo, ma ...

