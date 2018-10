Caserta | terribile incidente per un giovane 17enne | Fabio è gravissimo

Blastingnews

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Un'intera comunita' con il fiato sospeso per unVIDEO verificatosi nei giorni scorsi nel piccolo comune di Capodrise, in provincia di. Un ragazzo di appena diciassette anni,B., è rimasto coinvolto in unmentre era a bordo della sua moto di piccola cilindrata. Ilè caduto rovinosamente sull'asfalto e, a causa del violento, è rimasto gravemente ferito. Secondo quanto riferiscono i media locali adesso illotta tra la vita e la morte, ed è ricoverato nel reparto di rianimazione all'ospedale Cardarelli di Napoli.in provincia di: ricoverato in rianimazione a soli diciassette anni Ilragazzo è stato, infatti, trasferito all'ospedale Cardarelli dopo essere stato trasportato in un primo momento al nosocomio di. Viste le sue condizioni abbastanza complicate, però, i medici hanno ...