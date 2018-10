huffingtonpost

: Casalino fa litigare ancora una volta Tria e 5 Stelle - HuffPostItalia : Casalino fa litigare ancora una volta Tria e 5 Stelle - Rosy32413136 : @riccardo_fra @Mov5Stelle @M5S_Camera Tentano di farvi litigare le manone, indagate indagate verranno fuori come il… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) "Non desidero commentare volgarità e minacce contro funzionari dello Stato, specie se questi ricoprono una funzione di garanzia e indipendenza universalmente riconosciuta e prevista dall'ordinamento". Lo afferma il ministro dell'Economia, Giovanni, in un'intervista concessa a Famiglia Cristiana in edicola domani, a proposito delle affermazioni del portavoce di Palazzo Chigi, Rocco, contro i tecnici del ministero dell'Economia. "In ogni caso sono grato alle strutture tecniche del mio ministero per la professionalità, dedizione e lealtà istituzionale con cui operano", aggiunge.Non si fa attendere la replica del M5S. "L'audio rubato al Portavoce del Presidente del Consiglio, Rocco, è un'altra vergognosa pagina di giornalismo. Quelle parole erano dette in privato e tali dovevano rimanere. Non si trattava affatto di minacce ma il ...