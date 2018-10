Cartabianca | Mauro Corona show | «Berlinguer | lei ha la faccia da bevitrice! Renzi

davidemaggio

: Ma un ospizio per Mauro Corona non si trova proprio, eh? #cartaBianca - fabiofr : Ma un ospizio per Mauro Corona non si trova proprio, eh? #cartaBianca - giofaber : #cartabianca Bianca, ma che ha bevuto sto tipo? Questo sta messo meglio di Mauro Corona! - scusateleterga : RT @TurchetPaola: Se continuano ad inquadrare lo stacco di coscia della Bianchina, stanotte Mauro va a far legna nel bosco... #Cartabianca… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018)e BiancaBiancasi è inventata un nuovo format. Ogni martedì, in apertura di, la conduttrice si collega con il ruspante scrittoree lo interpella sui principali fatti d’attualità: il bello è che la chiacchierata tra i due raggiunge spesso vette di imprevedibilità. Lo scalatore e la giornalista, infatti, una volta litigano, un’altra vanno d’amore e d’accordo, un’altra ancora improvvisano siparietti di involontaria comicità. Proprio come è accaduto ieri sera. Durante l’abituale intervista del martedì, Berlinger aveva chiesto adi commentare alcune foto in cui il premier Conte e Berlusconi apparivano con un boccale di birra in mano. Lapidaria la chiosa dello scrittore sul Cavaliere: “Se quella birra lì la beve Berlusconi, va in balla per un mese! Non l’ha ...