Carlotta Mantovan | moglie di Fabrizio Frizzi | Grazie ad Antonella Clerici

Parla Carlotta Mantovan : 'Grazie ad Antonella Clerici ricomincio a vivere' ESCLUSIVO : Carlotta Mantovan e Antonella Clerici insieme. Amiche nella vita e anche in tv. Alla vigilia del loro debutto fianco a fianco nel nuovo Portobello, si confidano entrambe a cuore aperto sul settimanale ...

Carlotta Mantovan - il bacio più bello dopo l’addio a Frizzi : Il bacio più bello di Carlotta Mantovan dopo l’addio a Frizzi è al suo cavallo che le ha consentito di superare il dolore per la morte del marito. Sono passati sette mesi da quel terribile 22 marzo in cui il conduttore dell’Eredità si è spento dopo una lunga malattia. Accanto a lui c’era Carlotta, l’ex miss sposata nel 2014 da cui ha avuto la piccola Stella. dopo la tragedia, la Mantovan ha deciso di vivere nel più ...

Carlotta Mantovan - la foto social che commuove i fan : “Quanta dolcezza!” : Carlotta Mantovan è la vedova di Fabrizio Frizzi, da cui ha avuto una figlia, Stella. Dopo la scomparsa del conduttore amatissimo, Carlotta ha vissuto il suo dolore in privato, ha scelto la strada del silenzio. Non ha rilasciato interviste, né usato più i social. Ma il pubblico le è sempre stato vicino in quel momento così duro. Ed è stato felice, mesi dopo, di rivederla in tv, come auspicavano i colleghi di Frizzi dopo la sua morte. L’ex ...

Portobello - ecco la data del ritorno : con Antonella Clerici c'è Carlotta Mantovan - moglie di Fabrizio Frizzi : Un grande ritorno per un varietà diventato un classico della tv italiana: Portobello tornerà su RaiUno, per la prima volta, il prossimo 27 ottobre, dalle 20.40. A condurlo, come noto,...

Carlotta Mantovan e Stella tornano a sorridere su Instagram : Carlotta Mantovan e Stella tornano a sorridere su Instagram dopo la morte di Fabrizio Frizzi. Il 22 marzo scorso il conduttore si è spento, dopo una lunga malattia tenuta segreta al grande pubblico. Accanto a lui c’era la moglie Carlotta, conosciuta a Miss Italia e mamma di Stella, nata nel 2013. Da quel momento la giornalista si è chiusa nel silenzio, decisa a vivere da sola il suo lutto, nel più stretto riserbo e a dedicarsi solo alla ...

Carlotta Mantovan - le parole su Stella : 'L'abbiamo sempre trattata come un'adulta' : Carlotta Mantovan ha parlato di Stella e della decisione di parlare alla figlia della morte del padre, [VIDEO]in quanto ha spiegato che ha sempre vissuto in mezzo agli adulti. La conduttrice ha sottolineato di aver ritrovato energia e positivita' grazie a Stella, ma ha posto l'accento sul modo in cui ha dovuto rivelare l'assenza del padre. La Mantovan ha affermato: Le ho sempre parlato liberamente. Ha continuato dicendo che è difficile ...

Carlotta Mantovan - la moglie di Fabrizio Frizzi : ‘Progetti per il futuro? Non ne faccio’ : A sette mesi dalla morte di Fabrizio Frizzi la moglie Carlotta Mantovan rilascia la sua prima intervista al settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 10 ottobre: “Non è una fase serena, mi lascio un po’ trasportare dagli eventi. La mia forza è nostra figlia Stella, lei è tutta la mia vita. Ma è anche l’amore della gente per Fabrizio che mi aiuta ogni giorno” spiega. Fabrizio Frizzi, l’omaggio della gente ...

