Cardi B | è uscita la nuova canzone “Money”

Donnarumma - l’uscita a vuoto su ICardi scatena il web : Doccia fredda per il Milan che perde il derby al 92′ con un gol di Mauro Icardi. L’Inter è pazza di gioia per la vittoria che la proietta a pochi punti dalla Juventus. Sulla rete del bomber ha sicuramente grandi colpe Gigio Donnarumma che esce a vuoto lasciando scoperto lo specchio della porta per il gol del capitano nerazzurro. Un’uscita cheha creato ironia del web e che ha scatenato commenti contro il portiere. Da ...